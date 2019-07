Parlamento rechaza amenazas de Maduro por aprobación del reingreso de Venezuela al Tiar - Efecto Cocuyo

El presidente encargado Juan Guaidó, previo a la sesión ordinaria de este martes, 30 de julio, rechazó las amenazas de la administración de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional por la aprobación del regreso de Venezuela al Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).

“El régimen no tiene qué anunciar en materia de calidad de vida. No les queda más que reunirse y generar terror (…) la dictadura podrá nuevamente arreciar, pero ese no ah sido el elemento diferenciador para detener a un país que quiere cambio. A nivel de acción política, estamos más fuertes que nunca”, expresó Guaidó.

Antes de entrar a la sesión, Guaidó también sostuvo una reunión con el embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Kreiner, a quienel chavismo gobernante autorizó regresar al país desde el pasado el 1 de julio.

“El recibimiento del embajador de Alemania habla de que seguimos con respaldo pleno de la Unión Europea. Seguimos sumando a nivel internacional respaldo”.

El también jefe del Parlamento criticó la realización del Foro de Sao Paulo, que calificó como un fracaso de la administración de Maduro. “El régimen vio el fracaso de lo que denominaron Foro de Sao Paulo.

El diputado José Luis Pirela, miembro de la fracción 16 de Julio, en las declaraciones previas a la sesión, hizo énfasis en que se envíe la aprobación del Tiar a la Organización de Estados Americanos (OEA), para avanzar en este mecanismo.

“No se trata en modo alguno de aprobarlo y dejarlo ahí. El próximo paso de la Asamblea debe ser enviar la decisión de su aprobación a la OEA para que la trate oficialmente. Le estamos enviando una correspondencia al presidente Juan Guaidó“.

Pirela también rechazó las amenazas de Maduro y aseguró que “los diputados de la fracción 16 de julio ratificamos nuestra decisión de un mecanismo que creemos necesario. Ante un Estado delincuente es necesaria la cooperación internacional”.

Mientras que el diputado de Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, aseguró que surgieron nuevas pruebas del presunto asesinato del concejal Fernando Albán en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Fue asesinado por la dictadura, responsables los esbirros del régimen y Nicolás Maduro. Han pasado 10 meses dolorosos de opacidad institucional en el caso de Fernando Albán

y no existe ningún procedimiento de Ministerio Público para esclarecerlo”.

