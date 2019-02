ONG llaman a no crear falsas expectativas sobre primera etapa de la ayuda humanitaria

Colombia anunció que para este fin de semana se espera que llegue la primera fase de la ayuda humanitaria enviada por los Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, ONG venezolanas dedicadas a la defensa del derecho a la salud llaman a la población a no crear “falsas expectativas” sobre este primer envío.

Janeth Márquez, directora de Cáritas Venezuela, detalló a Efecto Cocuyo que la primera etapa de la asistencia tiene que ver “con las necesidades más sentidas” en las fronteras venezolanas y que contempla principalmente complementos nutricionales para atender a la población desnutrida, instrumentos quirúrgicos y medicamentos básicos para abastecer las emergencias.

Justo este lunes, 4 de febrero, el presidente encargado Juan Guaidó ofreció más detalles sobre el despliegue de la asistencia humanitaria y anunció que con este primer ingreso se podrán abastecer a cuatro hospitales tipo I durante un mes.

Es decir, que el primer envío será destinado a los centros asistenciales que ofrecen atención primaria de tipo ambulatorio.

Guaidó recordó que hay 250 mil venezolanos en “riesgo” y que los puntos de acopio serán habilitados en las fronteras con Colombia y Brasil y en varias islas del Caribe.

“En este primer envío no se va a poder responder a todas las problemáticas en salud. La ayuda humanitaria no puede hacer esto ni en el mejor de los casos, sino que se presta ayuda a las personas que están en riesgo inminente. Queremos que no se creen falsas expectativas, es importante decirlo”, explicó Márquez.

Paralelo a la ayuda humanitaria, continúo, el Gobierno debe implementar políticas sociales y sanitarias para poder prestar atención a personas con distintos tipos de patologías.

Insistió que este tipo de asistencia tiene un alcance y una población específica y precisó que el tiempo de implementación es finito.

“Esta primera fase, por ejemplo, no puede durar más de tres meses”, agregó. “No creo que llegue a Caracas en un primer momento, sino que se destinará a los centros en las zonas fronterizas”.

Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), también llamó a la población a “no crearse falsas expectativas sobre esta primera ayuda que está llegando al país”.

“Queremos manifestar que esta ayuda que está llegando no es suficiente para cubrir las demandas de la población en materia de salud. Eso debemos tenerlo claro. No hay que crearse falsas expectativas ante esta primera ayuda. Es algo puntual de un país puntual”, afirmó Valencia en un video difundido en las redes sociales de Codevida este lunes.

El activista dijo recibir constantes dudas de pacientes que buscan saber si el tratamiento para sus patologías o afecciones aparecen contemplados en este primer envío. Lamentó que la comisión de la Asamblea Nacional para el seguimiento a la ayuda humanitaria no ha ofrecido mayores detalles.

“Se habla de medicamentos, insumos e, incluso, comida; pero eso lo tienen que aclarar las autoridades”, urgió Valencia. “Emitimos este pronunciamiento debido a la cantidad de llamadas que hemos recibido de pacientes angustiados y pidiéndonos ayuda, que no los abandonemos”.

El director de Codevida indicó que este primer envío es apenas un comienzo de lo que se debe hacer para afrontar la emergencia humanitaria que atraviesa el país. Apuntó que, sin mecanismos de cooperación internacional y sin la participación de las Naciones Unidas, “es muy difícil” que Venezuela pueda superar la crisis.

