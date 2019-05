"No podemos salir de esta desgracia solos", diputado Richard Blanco sobre apoyo internacional - Efecto Cocuyo

En medio de gritos e improperios, el diputado Richard Blanco logró declarar a la prensa a las afueras del Palacio Legislativo. Relató que la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, este 7 de mayo, buscaba reactivar el artículo 187 #11 de la Constitución, en el que se establece la atribución del parlamento de autorizar misiones militares extranjeras en Venezuela.

“Ya no se puede soportar este tipo de sinvergüenzuras por un grupo minoritario de gente. Ocurre lo mismo de siempre mientras se agrava la situación. No hay medicinas, no hay alimentos, cada día mueren más venezolanos. Nosotros solos no podemos salir de esta desgracia”, expuso el diputado del partido Alianza Bravo Pueblo.

La AN tiene como orden del día la discusión del proyecto de acuerdo de respaldo a la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), para la defensa de la soberanía, la Constitución y el pueblo venezolano.

“Lo que vamos a plantear es que nosotros podamos aceptar esa ayuda internacional, que por cierto fue ofrecida por Estados Unidos el fin de semana. Que tengamos la posibilidad de ayudarnos a salir de esta desgracia. Porque aquí está el hezbolá, el G2 cubano, aquí hay gente armada que ha sido autorizada por un régimen usurpador”, dijo Blanco.

Alrededor del Palacio Legislativo se encuentran grupos a favor de Nicolás Maduro, mientras un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impide el paso de la prensa. Por esta razón, el diputado tuvo que salir para rendir declaraciones a los medios de comunicación, mientras era asediado por los oficialistas.

“Traidor”, “asesino”, “gringo go home”. Estos eran algunos de los improperios que gritaba la multitud a diputados y embajadores a los alrededores del Palacio Legislativo.

En el grupo de personas, que agredieron verbalmente a los medios, diputados y embajadores que asistieron a la sesión de la AN, están Luis Hugas, Oswaldo Rivero y Pedro Carvajalino. Los tres son comunicadores de tendencia oficialista.

