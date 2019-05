Guaidó: China nos anunció "pronta solución" en Venezuela a través del Grupo de Contacto - Efecto Cocuyo

Desde la Plaza Alfredo Sadel, en Caracas, el presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que mantiene comunicaciones con varios actores del conflicto venezolano, entre ellos las Fuerzas Armadas, el primer mandatario colombiano Iván Duque, el Grupo de Contacto e, incluso, el Gobierno chino.

“Recibimos una comunicación de la diplomacia de China, donde dicen que se aproxima una solución a través del Grupo de Contacto“, afirmó Guaidó desde la convocatoria realizada en la plaza Alfredo Sadel este sábado, 11 de mayo, con el fin de apoyar a los diputados de la Asamblea Nacional.

El presidente encargado aseguró que continúa en contacto con los integrantes de las Fanb, quienes le han dicho que más militares se van a sumar al alzamiento que comenzó el pasado 30 de abril en la Base Aérea La Carlota, en la capital.

También detalló que su gabinete ha hablado con el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la Unión Europea y su homólogo colombiano, con quien conversó sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

“No tenemos miedo de decir que hemos hablando con el presidente Duque. Acordamos establecer relaciones directas para atender la crisis con el ELN”, dijo. “Presidente Duque, cuente con el legítimo presidente de Venezuela”.

Guaidó expresó que Venezuela actualmente vive una “intervención”, pero no del Gobierno estadounidense, sino del ELN y de militares cubanos. Estas acciones, dijo, muestran que Maduro no confía en su entorno para mantenerse en el poder.

El líder de la oposición, reconocido por más de 50 países como jefe de Estado, también se refirió a las “pintas” realizadas por colectivos que simpatizan con Maduro y que buscan intimidar a los diputados de la Asamblea Nacional.

“Un mensaje al régimen. No es con pintura, no es con cárcel, no es con grúas que van a lograr detenernos. Hemos estado en la calle defendiendo nuestros derechos y vamos a seguir en la calle hasta lograr el objetivo”, aseguró a la vez que ofreció su reconocimiento a las familias de los dirigentes opositores.

Reiteró a la ciudadanía la importancia de mantenerse en las calles. “La mejor opción es que se vaya Maduro. Pero sabemos que eso no va a ser voluntario. Nada sustituye a la presión de los ciudadanos”, afirmó.

Con reporte de María Victoria Fermín / Foto: Iván Reyes

