Cabello dice que los chavistas están preparados para lo que salga

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo que el chavismo estaba preparado para “lo que salga”. Así respondió a la convocatoria de un simulacro de la Operación Libertad al que llamó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“Los chavistas estamos preparados para lo que salga, para lo que venga. Nosotros no vamos a simular nada porque somos de carne y hueso, no una pantallita de Twitter”, afirmó.

Durante la transmisión de su programa semanal “Con el mazo dando”, que transcurrió su primera hora en medio de un nuevo apagón en Caracas y 11 estados del país, Cabello también especuló sobre el llamado que Guaidó hizo este miércoles 27 de marzo.

“Si ustedes creen que porque dicen el seis nosotros vamos a bajar la guardia, no vamos a esperar que ellos tiren el simulacro, no. Inténtenlo cuando quieran que los estamos esperando, cuando ustedes quieran y no digan que no se lo advertimos”, expresó.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se burló del asedio de colectivos motorizados chavistas contra periodistas y diputados a la Asamblea Nacional.

Al finalizar la sesión ordinaria de este martes 26 de marzo, los seguidores de Nicolás Maduro y simpatizantes del Psuv agredieron, asaltaron y asediaron a periodistas de diferentes medios venezolanos; además atacaron la caravana de Juan Guaidó y no permitieron la salida de los comunicadores ni parlamentarios por más de una hora.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció los ataques que han recrudecido desde el pasado mes de enero.

Los equipos de grabación de la agencia alemana Reuters fueron robados cuando los reporteros abandonaron la sede del Palacio Federal Legislativo y un periodista del canal NTN24 fue agredido por el grupo irregular.

Cabello se refirió también al encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump con la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario la recibió en la Casa Blanca este miércoles.

Sobre esto, el dirigente del chavismo se preguntó “¿y qué hablaría esa señora allí, habría que averiguar después?”.

Además llamó a una movilización oficialista para este sábado 30 de marzo, el mismo día en el que Guaidó convocó a una movilización nacional de protestas en contra de los apagones que han ocurrido en Venezuela, en los últimos 20 días.

