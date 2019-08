Metro de Caracas denuncia "sabotaje" y restablece parcialmente el servicio en Línea 1 - Efecto Cocuyo

La línea 1 del Metro de Caracas amaneció fuera de servicio este viernes 23 de agosto. Una “falla de energía de tracción” provocó la suspensión del sistema de transporte desde la estación Propatria hasta Palo Verde.

La compañía informó en su red social de Twitter que habilitó una ruta de contingencia con unidades de MetroBus para el traslado de los usuarios que quedaron varados tras la falla de energía.

Pasadas las 7:00 de la mañana se informó que el servicio se había restablecido parcialmente desde La Hoyada hasta Palo Verde. Sin embargo, por la paralización y restitución hay fuerte retraso; usuarios indicaron a Efecto Cocuyo que preferían caminar o esperar que pase alguna unidad de transporte superficial.

Corte de cable

Las autoridades del Metro de Caracas denunciaron que el sistema fue víctima de una “sabotaje” este 23 de agosto. “Una vez más la ultraderecha fascista ataca nuestro sistema de transporte masivo, el cual se cataloga como un hecho terrorista en donde el pueblo se ve afectado. Corte con segueta al cable de alimentación del sistema de tracción Agua Salud-Propatria”, publicó el Metro de Caracas es sus redes sociales.

Para restituir el servicio usaron cinco trenes que son los que están utilizando para movilizar a los usuarios entre Palo Verde y La Hoyada. Estas unidades eran las que estaban en el extremo de Palo Verde, por lo que fueron habilitadas para reactivar las operaciones de forma parcial.

El sábado 17 de agosto un tren se salió de su riel entre las estaciones Miranda y Los Dos Caminos a las 11:25 de la mañana. El hecho dejó ocho personas con heridas leves y paralizó el servicio en ese tramo por más de 24 horas.

El vicepresidente de Familia Metro, Alberto Vivas, alertó en julio pasado que las subestaciones eléctricas “no están resistiendo, los equipos no aguantan la carga (eléctrica) y por eso no pueden poner a circular la flota de trenes que requiere la semana de usuarios”.

Fotos: Mairet Chourio

