Fe y Alegría rechaza prácticas de ejercicios miliares en sus planteles

La red de escuelas Fe y Alegría rechazó este jueves, 21 de febrero, la solicitud hecha por uniformados, quienes pidieron usar los espacios de los planteles para realizar ejercicios militares.

El director General de Fe y Alegría, Manuel Aristorena SJ, indicó en el comunicado que varias escuelas han recibido la visita de funcionarios militares y organizaciones gubernamentales solicitando a los centros educativos el permiso para hacer prácticas militares con armas dentro de sus instalaciones.

Una de las solicitudes fue hecha al director de la escuela San Javier del Valle (en Mérida), a lo que su director Gerardo Rosales respondió que no sería posible ceder los espacios.

“No es el lugar para las armas, no es un lugar para prepararse y aniquilar y matar (…) Repetimos: la misión de una escuela es educar, no es entrenar para la guerra. Creemos además que la guerra es jamás solución de nada”, afirmó Aristorena.

Lea el comunicado completo a continuación:

“Desde Fe y Alegría estamos apostando nuestro granito de arena en la solución de la crisis que afecta nuestro país y que tanto golpea a nuestra gente y lo hacemos desde lo que somos: somos escuelas para la paz, para la vida, para la reconciliación y el encuentro fraterno. Apostamos por una mejor Venezuela a través de la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos. Buscamos que nuestros estudiantes piensen con sentido crítico, actúen con criterios éticos y se relacionen con los mismos sentimientos de Cristo Jesús.

Una escuela es sagrada, ahí se están educando nuestros niños. No es el lugar para las armas, no es un lugar para prepararse y aniquilar y matar. Pero resulta que en algunas escuelas hemos recibido la visita de funcionarios militares y organizaciones gubernamentales solicitando los centros educativos para ejercicios militares con armas. Repetimos: la misión de una escuela es educar, no es entrenar para la guerra. Creemos además que la guerra es jamás solución de nada.

Por tanto, desde Fe y Alegría rechazamos la pretensión de utilizar nuestras escuelas y cualquier otra escuela para este tipo de ejercicios”.

