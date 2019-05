BCV aprueba “mesas de cambio” administradas por bancos autorizados

Nuevo sistema cambiario. El Banco Central de Venezuela (BCV), a través de la resolución 19-05-01, aprobó a los bancos autorizados como operadores cambiarios realizar transacciones de compra y venta de divisas a través de “mesas de cambio“.

Los acuerdos también incluyen a las operaciones interbancarias, transacciones entre personas jurídicas y naturales del sector privado, y hasta de organismos internacionales, representaciones diplomáticas y sus funcionarios.

“Los pactos de estas operaciones serán ejecutados en las mesas de cambio de los operadores cambiarios durante cada jornada”, se lee en el artículo 1 del decreto. Además, cada institución deberá publicar las cifras resultantes de las operaciones; entre ellas el tipo de cambio promedio ponderado y el volumen transado, las cuales serán informadas diariamente al BCV.

El decreto aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial, pero el portal web Descifrado tuvo acceso al documento. No obstante, mientras no sea publicado oficialmente, el decreto puede ser objeto de nuevas modificaciones.

¿Cómo funciona el nuevo esquema?

Para participar en las operaciones los interesados deben acudir directamente a los operadores cambiarios autorizados, o hacer uso de los servicios de la banca electrónica. “El trámite para estas operaciones podrá efectuarse todos los días hábiles bancarios”, reza el artículo 4.

Posteriormente, la liquidación resultante de la compra-venta de divisas la realizará los operadores.

Todos los participantes deberán completar:

1⃣ Cumplir los procesos de diligencia con los respectivos operadores cambiarios.

2⃣ Ser cliente de la entidad bancaria autorizada en el Sistema Financiero Nacional.

Diferencias con el Dicom

El Dicom ha tenido al menos tres facetas distintas desde su creación en 2016. En ese lapso registró constantes devaluaciones y modificaciones en su esquema: pasó de contar con oferta del sector público a depender única y exclusivamente del sector privado. Sin embargo, en toda su existencia ha sido regido por el BCV.

Coincidió con la publicación del Convenio Cambiario N° 1, establecido en septiembre pasado y que derogó todos los sistemas anteriores. A pesar de fijar la “libre convertibilidad de la moneda”, no se cumplió. El Dicom regula la cantidad de divisas a adquirir, la tasa cambiaria y su oferta se ha reducido.

Foto principal: Mariana Souquett

