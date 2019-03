Cinco mentiras “cazadas” durante el apagón en Venezuela #CocuyoChequea

Ahora le toca al apagón en Venezuela. Desde las 4:54 pm del jueves 7 de marzo, un megaapagón dejó a oscuras al país, cuya población quedó desconectada de internet y sin señal telefónica.

En la medida que, con el paso de los días, empezó a recuperarse parte el servicio eléctrico también ha habido desinformación. Ha circulado en redes sociales y servicios de mensajería instantánea mucho contenido falso relacionado con el megaapagón, al que los usuarios tuvieron acceso al contar con señal telefónica e internet.

A continuación, tres mentiras que se difundieron por el ciberespacio del 7 al 12 de marzo:

Las turbinas del Guri

Algunos tuiteros replicaron imágenes de unas turbinas gigantes que, según decían, correspondían a la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa de Guri. Sin embargo, esta afirmación es falsa.

Eso fue la problematica en el guri…. unos de las turbinas se salio de su posicion #MegaApagon pic.twitter.com/dsq2bEfZB7 — Cristhian (@Cristhiannews) March 10, 2019

De acuerdo con la opción “buscar imagen en Google“, el resultado de la búsqueda no se corresponde con las turbinas del Guri. Las fotos que circularon en redes son del accidente en la central hidroeléctrica Sayano-Shúshenskaya (república de Jakasia, Rusia), ocurrido el 17 de agosto de 2009. El suceso dañó siete turbinas y tuvo un saldo de 75 muertos. Incluso si aplica el mismo método en otras fotos que aparecen en el tuit, el algoritmo de Google identifica que en la imagen hay “chatarra”.

Esta represa era considerada la más potente de Rusia, según reseñó Sputnik Mundo.

Quitarán la luz a las 9:00 pm

“Atentos. Jorge Rodríguez notifica por radio que se ira de nuevo la luz a las 9Pm, segun para restablecer el servicio por completo #SinLuz 🕯”

Varias personas replicaron este mensaje a través de sus servicios de mensajería instantánea. Sólo un tuitero publicó la información en su cuenta.

Atentos Jorge Rodriguez notifica por radio que se ira de nuevo la luz a las 9Pm, segun para restablecer el servicio por completo #SinLuz🕯 — Jesusrafaeldiaz (@Jesusra19548446) March 11, 2019

Cuando se les preguntó a algunos usuarios de Whatsapp la fuente de las declaraciones, aseguraron que correspondían a declaraciones que dio el encargado de la cartera de Información y Comunicación, a través de Radio Nacional Venezuela (RNV).

Llama la atención que el mensaje no cuenta con varios datos importantes: fecha, zonas en las que se registraría el corte eléctrico y el nombre del medio en el que se transmitió la información. Se podía “ir la luz” hoy, mañana o dentro de una semana. Cocuyo Chequea recibió este mensaje el pasado domingo, 10 de marzo.

Se buscó el anuncio en las cuentas de Twitter del ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, Venezolana de Televisión (VTV) y las radios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), como RNV Informativa, Alba Ciudad, Yvke Mundial y La Radio del Sur.

Para encontrar la declaración, se colocó una fórmula de Twitter en el buscador que permite el rastreo por palabras clave en una cuenta. Se escribe from:@cuentadetwitter palabra clave (por ejemplo: from:@vtvcanal luz). Entre las palabras claves está: rodríguez, jorge rodríguez, luz, electricidad, energía, servicio. No se encontró la declaración, por lo tanto esta información es falsa.

Pruebas de voltaje

Otras informaciones sobre el suministro de agua o electricidad circularon sin ningún tipo de dato para verificar con la fuente. Sin elementos básicos para chequear, se concluyó que esta información es falsa.

Se buscó el contenido en la cuenta de Twitter y en portal web de Corpoelec. Se comprobó que no emitieron el anuncio. De hecho, la compañía desmintió la información:

#12Mar Estimados usuarios y usuarias cualquier información sobre el Servicio y Sistema Eléctrico Nacional será divulgada a través de las cuentas oficiales ¡Juntos recuperamos el sistema!@lmottad @nicolasmaduro @delcyrodriguezven @mppeevzla pic.twitter.com/gutV937BVb — CORPOELEC Informa (@CORPOELECinfo) March 13, 2019

Los sistemas Tuy no bombearán agua

Vía Whatsapp se pasó una información según la cual “hasta tanto no se equilibre el suministro de electricidad en los Sistemas Tuy I, II y III no bombeará”. El mensaje no dice la fecha o sectores. Se verificó la notificación en la cuenta de Twitter y portal web de Hidrocapital y no se encontró.

La información es falsa.

Sin agua por 8 o 10 días más

Por redes sociales se replicó una imagen con el logo de la empresa hidrológica de la región capital, Hidrocapital, en la que se informaba sobre el supuesto reestablecimiento del servicio de distribución de agua “en ocho o diez días más”.

Hidrocapital informa que el restablecimiento del servicio de agua pudiera tardar hasta 10 días…¿Mientras tanto que hacemos? Cisternas cobran en $ y la poca agua que llega en oportunidades es insalubre #12Marzo pic.twitter.com/Wi7kyp8bn2 — Griselda Reyes (@griseldareyesq) March 12, 2019

La propia empresa desmintió el contenido de la imagen este martes, 12 de marzo. Este contenido falso sirve como ejemplo de los elementos que caracterizan una desinformación: mala redacción y letras en mayúsculas sostenidas.

#11Mar Se les informa a la pueblo capitalino que los trabajadores del agua laboran de manera ininterrumpida para restablecer el servicio de agua potable. @Evelyn_VasquezF#UnidadLuchaBatallaYVictoria#GestiónQueFluyeConLaVida pic.twitter.com/7FVAZ8JCb2 — Hidrocapital (@HIDROCAPITALca) March 12, 2019

