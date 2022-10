¿Qué es el Título 42, la política que aplican a los migrantes venezolanos que entran a pie a EEUU?

Esta semana Estados Unidos anunció la aplicación de un nuevo plan migratorio para los venezolanos que ingresan de manera irregular por la frontera sur de ese país. El gobierno estadounidense explicó a los venezolanos que no ingresen con un patrocinador a los Estados Unidos serán devueltos a México bajo la aplicación del Título 42.

Pero ¿de qué se trata el Título 42 y cómo lo aplica Estados Unidos?

¿Qué es el Título 42?

Lo primero que debes saber sobre la política es que fue invocada durante el año 2020 mediante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La sección 265 del Título 42 del Código de los Estados Unidos contiene una disposición que se remonta a 1940 y permite a las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la entrada de personas o bienes en los Estados Unidos “para evitar la propagación de enfermedades transmisibles.”

Te puede interesar: ¿Migrar a EEUU? Preguntas y respuestas sobre el nuevo programa para venezolanos

Una de las promesas que hizo el actual presidente Joe Biden fue la eliminación de la política implementada en la era Trump. Sin embargo, esto no se ha hecho pese a que el pasado 1 de abril de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos habían determinado que la pandemia de COVID-19 había remitido lo suficiente.

¿Qué implica que a un migrante se le aplique el Título 42?

La aplicación de esta medida hace que un migrante pueda ser expulsado de forma inmediata del país. Esta medida impide a su vez que aquellos recién llegados que deseen pedir asilo, no pueden hacerlo.

Te sugerimos: WOLA advierte que expulsar a migrantes venezolanos de EEUU los somete a graves peligros y abusos

Además los venezolanos que sean expulsados por la aplicación de la medida deberán permanecer en México, el gobierno mexicano informó que solo pueden permanecer en su territorio durante 15 días.

¿Qué vacunas admite el gobierno de Estados Unidos?

Estados Unidos solo admite las vacunas que aprobó la Organización Mundial de la Salud (OMS) y según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de ese país (CDC, por sus siglas en inglés), la lista de vacunas es la siguiente:

Janssen/J&J

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca

Covaxin

Covishield

Sinopharm

Sinovac (Coronavac)

Novavax

Covovax

Las excepciones

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) contabiliza que al menos 1,7 millones de personas han sido expulsadas desde marzo de 2022 hasta mayo de 2022.

Lee más en: Médicos Sin Fronteras rechaza expulsión de migrantes venezolanos de EEUU

La política derivada del Título 42 tiene una excepción: los menores de edad no acompañados. El texto no autoriza que los niños sean expulsados si no van con un adulto pero esto ha ocasionado una nueva crisis migratoria.

Los datos de la aplicación del Título 42

Estados Unidos recibió durante 2003 y 2021, más de 400 mil menores no acompañados llegaron a solicitar asilo. Pero el problema aumenta cada año, entre 2012 y 2019, la cifra total de menores en refugios pasó de 13.625 a 69.4488. En el año fiscal 2021 el número se disparó a 122.731.