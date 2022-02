Un grupo de 20 migrantes que se mantienen varados a la espera de documentos de las autoridades en la ciudad mexicana de Tapachula (sureste), fronteriza con Guatemala, iniciaron este jueves una huelga de hambre para presionar la entrega de visas por razones humanitarias.



El grupo está integrado por 10 mujeres e igual número de hombres que provienen de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes se colocaron una cinta de color verde en el brazo derecho, a manera de protesta, ya que las autoridades no les brindan los documentos migratorios.



La venezolana Estela Méndez explicó que la huelga de hambre «es en favor de todos los migrantes, para que los dejen transitar libremente en todo México».



«Para nosotros y para mí valdrá la pena esta huelga de hambre porque el que persiste y tiene a Dios primero todo lo puede», agregó.



El grupo de migrantes señaló a medios que no son delincuentes, sino personas que buscan un bienestar para sus familias.



«Necesitamos una visa humanitaria urgente, no queremos molestar a México, agradecemos a México, los mexicanos son grandes personas, pero solo les pedimos que nos dejen pasar para no molestar ni incomodar a nadie y pedimos que nos den papeles a todos», expuso la guatemalteca Dora.



Este jueves por la tarde los migrantes protestaron frente al acceso principal de las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, donde lanzaron consignas como «¡Queremos visas, queremos visas!» y «El pueblo unido jamás será vencido!».



A las afueras del inmueble y frente a un grupo de haitianos, los migrantes lamentaron que el instituto no les brinde la atención a sus peticiones y los mantenga varados a la espera de documentos.



Betzabe, migrante de Honduras, dijo que optó por la huelga de hambre porque no los «dejan salir de Tapachula» y los «amenazan» con que los van a detener.



Por su parte, el director de la organización Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mujica, anunció que van acompañar la huelga de hambre y se van a quedar a dormir con el grupo de manera indefinida.



«Nos unimos por nuestra propia voluntad, por lo que le pedimos al Instituto Nacional de Migración una pronta resolución; hoy hablamos con la titular de esta institución, Paola Rodas, quien argumentó que no tiene la capacidad de resolución para atender lo que los migrantes piden», dijo.



Advirtió que los migrantes buscar organizar una caravana, pero si hay una disposición de las autoridades no tendría que salir este flujo migratorio.



«No descartamos hacer la caravana, pero pedimos al Gobierno federal una solución, dijo Mujica y señaló que este viernes posiblemente se pueda dar otro diálogo con Rodas.



Este jueves por la mañana, unos 3.000 migrantes se congregaron en frente a las oficinas de regularización del INM en Tapachula para exigir documentos que les permitan transitar por el territorio mexicano.



Desde el miércoles las marchas y protestas se han reactivado en esta ciudad por parte de miles de migrantes de al menos unas 10 nacionalidades.



A lo largo de 2021 partieron desde Tapachula varias caravanas migrantes con miles de personas, aunque la gran mayoría fueron frenadas y desmanteladas por las fuerzas de seguridad mexicanas.



La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Proteccióón Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.



México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.



Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51.000 son haitianos.