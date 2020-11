Ella en Caracas y él en Hong Kong: obligados a llevar un embarazo a distancia - Efecto Cocuyo

“¿Qué hago?, ¡No sé qué hacer!”, fue lo primero que solté. “El apego, Mayra. ¡Pégatelo al pecho!”, me dijo mi obstetra.

Aquella noche del domingo 27 de septiembre de 2020, Mayra se convertía en madre por primera vez. Su experiencia: un trabajo de parto de 17 horas que inició en la casa de sus suegros, donde vivió la mitad de su embarazo; el resto fue en casa de sus padres.

Las contracciones se extendieron desde las cuatro de la madrugada hasta las ocho de la noche cuando decidió ir a una clínica en Caracas. Su esposo, David, también estaba presente, pero desde la pantalla del celular en otro huso horario, en otro continente.

“Yo ese día me llevé trípode, extensión, le metí saldo suficiente al teléfono, ligando que en el quirófano hubiese buena señal. Me cercioré para que él estando en el teléfono tuviese un buen ángulo. Siempre estuvo conectado conmigo. Yo no lo escuchaba. Solo lo veía”, cuenta hoy mientras Mateo, su bebé, duerme.

Mayra y David se casaron por la Iglesia en diciembre de 2019. Ya en enero de ese año, habían formalizado su unión por el civil. Pero por compromisos laborales, él, como deportista, debía irse a principios de 2020 a cumplir compromisos laborales. Por tal razón, Mayra, decidió también viajar por el sur de América para visitar a familiares y amigos y así no volver sola a Hong Kong, región de China donde ambos ya se habían residenciado desde meses atrás cuando a David le ofrecieron un cargo para desempeñarse en uno de los programas de tenis más prestigiosos de Asia.

Aunque se desconoce la cifra exacta de venezolanos en el continente asiático, David y Mayra son dos de los más de 26.000 migrantes que están en Hong Kong, según el reloj de población Countrymeters. La población actual en la región es de 7.613.917 ciudadanos.

“En Hong Kong el parto no hubiese sido así”, dice Mayra de 29 años de edad. “Hubiese sido más frío, de seguro”, agrega, al tiempo que confiesa lo afortunada que fue de contar con el apoyo de su familia y particularmente el de su madre. “Yo no quería cesárea pero no había opción para parto natural. Lloramos. No dejaron entrar a mi mamá. Este año todo ha sido diferente para mí”, suelta con determinación.