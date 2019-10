Serie Venezuela Shore será investigada por el Ministerio Público - Efecto Cocuyo

Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), abrió una investigación penal a la serie que se emite a través de Youtube, Venezuela Shore, tras recibir “múltiples denuncias”.

El encargado del Ministerio Público (MP), informó que la Dirección de Familia y Menores será la que lleve la investigación contra la serie. El programa se estrenó el miércoles, 3 de octubre, a través de la plataforma de video Youtube.

“Luego de recibir múltiples denuncias hemos instruido a la Dirección de Familia y Menores del Ministerio Público a iniciar una investigación penal en torno a la llamada serie Venezuela Shore #DDHH”, escribió Saab en su cuenta Twitter.

El canal de Youtube de Venezuela Shore fue creado el pasado 10 de agosto, en la emisión de su primer capítulo ha alcanzado más de 230 mil reproducciones, al menos 16 mil no me gustas y 8 mil me gustas.

La serie fue filmada en Lechería, estado Anzoátegui, y es protagonizada por los youtubers venezolanos, Ricardo Dias, Juan Ferreira, Isabella Rafa Arrieta, Rodrigo Villegas, Poleth Villalba, Nathalie Zavarce.

Venezuela Shore es una copia del programa televisivo Jersey Shore, producido por el canal de televisión estadounidense MTV. La televisora no aprobó que en el país se produjera la serie como en sus spin-offs: Gandía Shore, Acapulco Shore y Geordie Shore.

Hasta el cierre de esta nota ninguno de los involucrados en la serie se ha pronunciado tras la investigación abierta por el Ministerio Público.