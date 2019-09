Mataron a uno de los fugados del Cicpc de El Paraíso - Efecto Cocuyo

Neomar Antonio Galindo Aponte, de 29 años de edad, fue asesinado el pasado miércoles, 11 de septiembre. El hombre era uno de los 29 reclusos que se fugaron de los calabozos del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc). Su cuerpo tenía 8 días en la Morge de Bello Monte.

Familiares de Galindo, se enteraron de su muerte, el pasado martes, 18 de septiembre. Un excompañero de reclusión de la víctima le habría avisado a un familiar que el joven estaba muerto. “La última vez que lo vimos fue el sábado antes del motín del miércoles”, contó su madre en las afueras del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef).

Desde la fuga, la madre de Galindo no sabía del paradero de su hijo. El hombre tenía dos años recluido en el calabozo policial y esperaba que el 12 de septiembre pudiera ir a juicio. Los familiares desconocen quien pudo haberlo matado.

Galindo era habitante de la parroquia Coche al oeste de Caracas, su cadáver tenía al menos dos impactos de bala. “No he podido hablar con las autoridades, a mí no me informaron nada, nos enteramos fue por otro preso”, dijo un familiar.

Douglas Rico, director del Cicpc, aseguró el pasado 16 de septiembre, que de los 29 hombres fugados, la policía científica, habría recapturado solo a ocho reos. Galindo era uno de esos 21 fugitivos que pudieron evadirse del calabozo policial, sin embargo, su cadáver apareció un día después de la fuga en la morgue de Bello Monte.