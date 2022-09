GNB asesina a adolescente que nadaba sin permiso en piscina pública de Petare

Todavía Zulangel Martínez habla de su hijo en presente. Leónidas Albornoz, de 15 años, fue asesinado por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras jugaba en la piscina del complejo deportivo Mesuca, ubicado en Petare, al este de Caracas.

La noche del 19 de septiembre de 2022 Zulangel recibió una llamada que la hizo movilizarse al hospital Dr. Domingo Luciani, en El Llanito: su hijo adolescente había recibido un disparo y fue llevado por funcionarios militares al centro hospitalario para ser atendido, pero falleció.

Más temprano, Albornoz y sus amigos habían entrado sin autorización al complejo deportivo de Mesuca, para jugar en la piscina. El vigilante al darse cuenta de la presencia del grupo llamó a los funcionarios militares y estos dispararon contra los adolescentes.

“En la noche ellos fueron a bañarse y a jugar; el vigilante del polideportivo fue a avisar que había unos delincuentes allí y al llegar los guardias comenzaron a disparar. Después de eso dieron voz de alto; los niños salieron corriendo porque se asustaron y allí fue donde le dieron a mi hijo”, contó la madre del adolescente en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Al llegar al hospital, Zulangel solo supo que quien llevó a su hijo hasta el centro médico fue un funcionario de apellido Laya y que tiene rango de teniente. Los efectivos le dijeron que su hijo había muerto en un supuesto enfrentamiento, pero la madre de Albornoz los encaró y les preguntó dónde estaban las pruebas del hecho.

“Lo único que me decían es que supuestamente ellos estaban robando una cerca. No me quisieron dar información, no querían hablar conmigo. Yo fui al Cicpc y tampoco me quisieron dar información. Insisten en que fue un enfrentamiento, pero donde están las pruebas del arma, de los cartuchos. No tienen pruebas de nada, me ocultan información sobre el caso de mi hijo”, denunció Martínez.

La víctima estudiaba segundo año de bachillerato y en su tiempo libre trabajaba en un autolavado, para ayudar a su madre con los gastos de la casa.

“Mi hijo no es un delincuente”, defiende Martínez con fervor la memoria de su hijo asesinado.

Sin velatorio para el adolescente asesinado en Petare

Este miércoles 21 de septiembre, la madre de Leónidas Albornoz se dirigió a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Bello Monte, donde enfrentó otra decepción. Martínez acudió a la medicatura para agilizar el velatorio de su hijo, pero funcionarios le aseguraron que aún no le entregarían el cuerpo.

Tampoco recibió el acta de defunción y le aseguraron que el cuerpo no sería liberado sino hasta este jueves 19 de septiembre, pero será llevado directamente al cementerio porque no permitirían realizar un velorio.

“No entiendo por qué no lo puedo velar, si mi hijo no era un delincuente. El chamo lo que hacía era trabajar y estudiar. Él fue al polideportivo a jugar con sus amigos y a divertirse en la piscina, no tenía intenciones de robar; él era un chamo sano”, dijo.

Ante las irregularidades que rodean el asesinato de Leónidas Albornoz, la madre del joven acudirá ante la Fiscalía para formular una denuncia. Solo espera que en la morgue de Bello Monte le entreguen la documentación para agilizar estos trámites.