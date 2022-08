Accidente en montaña rusa en Lara deja cuatro lesionados

Cuatro niños resultaron lesionados este 18 de agosto tras un accidente ocurrido en una montaña rusa del parque de atracciones “Chicolandia”, ubicado en la avenida La Salle, Barquisimeto, en el estado Lara.

La atracción mecánica comenzó a presentar fallas la tarde de ese jueves y uno de los carritos se descarriló frente a la mirada sorprendida de los visitantes, de acuerdo con información de la periodista larense Karina Peraza.

Inicialmente, los menores de edad fueron llevados al Seguro Pastor Oropeza, pero luego los remitieron al Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustin Zubillaga. Uno de los heridos ingresó con un fuerte golpe en la cabeza en el área de emergencias.

Hasta el momento, las autoridades del parque no se han pronunciado respecto al incidente de forma pública. Para la mañana del 19 de agosto tampoco se conoce el estado de los niños afectados por el descarrilamiento.

Denuncias en redes sociales

La noticia del accidente en Chicolandia causó una oleada de críticas en redes sociales hacia el sitio infantil. Usuarios en Twitter denunciaron que las atracciones mecánicas que funcionan allí no reciben mantenimiento y agregaron que deben tomarse medidas para que otros niños no resulten lastimados en sus visitas al parque.

a esos aparatos viejos de chicolandia nunca les hacen mantenimiento tarde o temprano iba a pasar — Thaylor Perez 🇻🇪 (@perez_thaylor) August 19, 2022

Todavia existe chicolandia!! Con los mismos arcaico artefactos? — Edgar José (@Edjoroco) August 19, 2022

El lugar lleva 37 años funcionando al oeste de Barquisimeto. Usuarios que visitaron el parque durante su infancia indican que algunas de las máquinas no han sido cambiadas y que es necesaria una inspección, debido a que operan desde hace más de tres décadas.

Barquisimetanos aún recuerdan que el parque se incendió el 13 de septiembre de 2018. En ese entonces, el fuego fue controlado en la noche por los bomberos del municipio Iribarren. No obstante, desde entonces no se había reportado ningún incidente. Actualmente, no se conoce el estado actual de su infraestructura o de sus atracciones mecánicas.