Tina Turner: muere la leyenda del rock a los 83 años

Tina Turner, considerada la «reina del Rock and Roll», falleció este miércoles a los 83 años.

La cantante de origen estadounidense murió «tras una larga enfermedad« en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

«Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir«, dijo en un comunicado su agente.

Turner saltó a la fama junto a su esposo Ike en la década de 1960 con canciones como Proud Mary y River Deep, Mountain High.

En 1978 se divorció de Ike, quien durante años abusó de ella física y psicológicamente, y logró un éxito aún mayor como solista en las décadas de los 80 y 90.

Turner había sufrido una serie de problemas de salud, incluidos un cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal.

La cantante era famosa por la energía que desprendía sobre el escenario y su voz ronca y poderosa.

Ganó 8 premios Grammy y entró en el Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll en 2021 como solista, habiendo sido incluida por primera vez junto a Ike en 1991.

Su vida con Ike y la fama en solitario

Nacida en Tennessee en 1939, primero encontró la fama siendo una de las coristas de la banda de su esposo, The Kings of Rhythm.

Pronto se puso al frente de la banda, y la pareja lanzó temas como Fool in Love y It’s Gonna Work Out Fine, que entraron en las listas musicales estadounidenses a principios de los 60.

Sus otros éxitos incluyen temas como Nutbush City Limits, de 1973, que trata sobre el pequeño pueblo en el que nació.

En todos esos años, el abuso físico y emocional al que la sometió Ike le estaba pasando factura.

Fue él quien cambió su nombre de nacimiento, Anna Mae Bullock, por el de Tina Turner, una decisión que tomó sin su conocimiento, un ejemplo de su comportamiento controlador.

En sus memorias de 2018, My Love Story, recordaba el trauma que sufrió a lo largo de su relación.

En el libro comparaba el sexo con su marido con «una especie de violación».

«Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba», escribió.

Después de escapar de Ike, reconstruyó su carrera y se convirtió en una de las mayores estrellas del pop y el rock de los años 80 y 90, con éxitos como Let’s Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, I Don’t Wanna Fight y It Takes Two.

También protagonizó la película de 1985 Mad Max Beyond Thunderdome, en la que aparecía otro de sus éxitos, We don’t need another hero; y la ópera rock de The Who de 1975, Tommy.

Un segundo matrimonio feliz

Encontró la felicidad con su segundo marido, el ejecutivo musical alemán Erwin Bac.

Comenzaron a salir a mediados de los 80 y se casaron en 2013.

La pareja vivía en Suiza y Turner adoptó la ciudadanía de ese país, renunciando a la estadounidense.

Bac le donó uno de sus riñones en 2017 después de que se descubriera que sufría insuficiencia renal.

También sufrió en 2018 la pérdida de su hijo mayor, Craig, por suicidio. Su padre era el excompañero de banda de Turner, Raymond Hill.

Otro de sus hijos, Ronnie, cuyo padre era Ike Turner, murió en 2022. También tuvo dos hijos adoptivos, Ike Jr y Michael, hijos de Ike de una relación anterior.

La historia de la vida de Tina Turner fue llevada a la gran pantalla en 1993 en el filme What’s Love Got To Do With It, que le valió a la actriz Angela Bassett una nominación al Oscar.

En 2018 se estrenó en Londres un musical sobre la vida de la cantante, que luego llegaría a Nueva York y otras ciudades del mundo.