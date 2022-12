Twitter: Elon Musk dice que restaurará cuentas suspendidas de periodistas

Elon Musk dijo el viernes (16.12.2022) por la noche que restaurará las cuentas de Twitter de varios periodistas que la red social había suspendido por supuestamente poner en peligro a la familia del empresario.

«La gente ha hablado. Las cuentas que revelaron mi ubicación verán ahora la suspensión levantada», dijo el magnate después del revuelo causado por su decisión.

Musk había organizado una encuesta en Twitter preguntando a las personas usuarias si debía rehabilitar las cuentas ahora o en una semana. Casi el 59% de los 3,69 millones de participantes votaron por hacerlo inmediatamente.

El empresario provocó advertencias de la Unión Europea y Naciones Unidas tras suspender las cuentas de más de media docena de periodistas, algunos de medios como CNN, The New York Times o The Washington Post.

La última controversia nació cuando Musk suspendió la cuenta @elonjet que informaba automáticamente de los viajes del avión privado del empresario, también dueño de SpaceX y Tesla.

Musk justificó la decisión porque el vehículo que llevaba a uno de sus hijos por Los Ángeles fue perseguido por un «acosador loco», un incidente que pareció atribuir al monitoreo de su avión privado.

Algunos periodistas informaron del caso, también mediante tuits que enlazaban a la cuenta @elonjet. Musk les acusó de publicar «las coordenadas que permitirían un asesinato» contra él y su familia.