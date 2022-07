Serenata Guayanesa,  7 pecados capitales más Bendito celular y obras para los niños en su día

Tras 50 años de musicalizar las vidas de varias generaciones, la agrupación Serenata Guayanesa festeja su medio siglo con dos conciertos especiales en el Teatro Teresa Carreño.

Además, este fin de semana se celebra el Día del Niño y la Agenda Solaz te trae las mejores opciones para los homenajeados, mientras que para los grandes la programación teatral viene con la nueva temporada de Bendito Celular, la comedia de down en la Sala Rajatabla más el estreno de 7 pecados capitales en la Asociación Cultural Humboldt.

Serenata Guayanesa: La pulga y el piojo será un concierto en marco a la celebración de los 50 años de la popular agrupación venezolana. Habrá dos funciones, 16 de julio a las 4 p.m. y 17 de julio a las 11 a.m. en la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño. Annaé Torrealba será la presentadora y como invitados estarán Cheo Hurtado, Francisco Pacheco y el Ensamble Gurrufio. Entradas: desde $20 hasta $80.

Bendito celular, la comedia de down vuelve a las tablas para una segunda temporada y lo hará en la Sala Rajatabla, donde por primera vez se presentará un espectáculo protagonizado por actores y actrices con síndrome de down: Maru Bracho, Alberto Sasson, Greyber Rengifo y Zamantha Landi. Gabriela Vielma, la directora del teatro down, define esta experiencia escénica como un programa de inserción laboral a través del teatro. Funciones: desde hoy y hasta el domingo 24 de julio. Horarios: viernes y sábado a las 5 p.m. y domingos a las 4 p.m. Valor de la entrada: 5 dólares.

En el Centro Cultural BOD el 17 de julio a las 4 p.m. los más pequeños de la casa podrán disfrutar de su día con la versión hecha por Nathalia Matínez de El Principito, del escritor francés Antoine Saint-Exuperi. Esta pieza, que dirige Fernando Martínez, relata cómo un pequeño príncipe que vive en un asteroide “descubre la extraña forma que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad”. En el elenco están Luis V. González, Alejandro Amaya y Amneris Treco. Precio: desde $ 9,09.

Diana Patricia y El Rocío Estudio de Flamenco se unen a la celebración del Día del Niño con su propia interpretación de La Cenicienta, llena de música y flamenco. Lugar: Teatro Municipal de Caracas el 16 de Julio a las 3 p.m. Entradas: $10, $20 y $25.

La orquesta Sinfónica Municipal de Caracas presentará la opereta satírica Los 7 pecados capitales el sábado 16 y domingo 17 de julio a las 4 p.m. en la Asociación Cultural Humboldt. Este espectáculo satírico en siete escenas, original de Kurt Weill con libreto de Bertolt Brecht, cuenta con la dirección artística del maestro Rodolfo Saglimbeni y la puesta en escena de Sandra Yajure. El elenco está conformado por Marilyn Viloria (mezzosoprano), Domingo Balducci (tenor), Arturo Bocarruido (tenor), Abraham Camacho (barítono), Martín Camacho (bajo) y Anakarina Fajardo (bailarina).

La polémica película venezolana de Hernán Jabes, Jezabel, se estrenará en las salas de cine en el mes de agosto. Sin embargo, desde este 15 de julio y durante 48 horas se podrá ver vía Streaming a través de Goliiive. Este thriller muestra una visión decadente de la Venezuela de 2033, a la cual deberán enfrentar Alain y sus tres amantes. El reparto incluye a Gabriel Agüero, Johanna Juliethe, Eliane Chipia y Shakti Maal. Las entradas para el estreno se pueden conseguir en @jezabelfilm.

El psiquiatra y poeta Florencio Quintero presentará su poemario La melancolía de Hércules el 16 de julio en la Librería kalathos de los Galpones de Los Chorros. La cita es a las 11 a.m. y Rafael Arráiz Lucca dará la bienvenida al evento.

Gerardo Valentín hará un homenaje a la capital del país con Caracas, Ciudad De Encuentro. Goyo Reyna será el invitado especial y el repertorio incluirá éxitos de referentes musicales como la Billos, Antaños de Stadium, Juan Vicente Torrealba y Alfredo Sadel el 17 de julio a las 11:30 a.m. en el Centro Cultural BOD. Entradas: desde $ 18,18.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta estará en la Sala Simón Bolívar, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, hoy a las 4 p.m. Bajo la batuta del maestro Alfredo Rugeles y con el pianista Andrés Roig como solista invitado interpretarán el Concierto para piano y orquesta No. 3 en Re menor, Op. 30 de Sergei Rachmaninoff, Suite del ballet «Romeo y Julieta» de Sergei Prokofiev y Opus. 64a y 64b para gran Orquesta también del mismo compositor. Entradas: $5.

La Sala Simón Bolívar, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, contará con la presencia de la Simón Bolívar Big Band Jazz el 16 de junio a las 4 p.m., dirigidos por Josué Pinto. El repertorio cuenta con una selección de 10 piezas de jazz. Precio: $5.

Humanos: Un juicio de media noche es un proyecto de teatro experimental y musical que se inspira en el trabajo de Levy Rossell, y que se puede ver en el Centro Cultural BOD el 16 y 17 de julio a las 6 p.m. La dirección es de Patricia Castillo y las actuaciones de Jeizer Ruiz, Yohn Terán, Stephannye Baena, Loswel Guzmán, Marx Cipriani, Mario Becerra, Bárbara Acevedo y Leomar Aponte. Entradas: desde 70,25 bolívares.

El 20 de julio vuelve a Netflix Un lugar para soñar con su cuarta temporada. La ficción sigue a una enfermera quien llega a California del Norte en busca de tranquilidad, donde conoce a quien piensa será el amor de su vida.

El Teléfono Negro es una adaptación de la historia homónima escrita por Joe Hill, hijo del famoso novelista Stephen King. El filme de suspenso y terror psicológico cuenta la historia de un niño de 13 años que es secuestrado por un misterioso asesino que acecha su pueblo desde hace tiempo. El largometraje puede verse desde el 21 de julio en Cinex.

“Una colección de pinturas desata el horror sobre una familia desprevenida corrompida por los siete pecados mortales de la codicia, la envidia, la gula, la lujuria, la pereza, el orgullo y la ira”, es la sinopsis de Los siete pecados del diablo, película de horror que llegará a la cartelera de cine el jueves 21 de julio.

El director Marc Moncusí estará frente a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar el 22 de julio a las 4 p.m. La cita es en Sala Simón Bolívar, en el Centro de Acción Social por la Música, y se podrá apreciar un hermoso repertorio con piezas como Der Rosenkavalier, op.59 suite de Richard Strauss y Pelléas y Mélisande, op.5. de Arnold Schoenberg. Entradas: $5.

Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas protagonizan El Hombre de Gris, una cinta de espionaje que se estrenará el 22 de julio en Netflix. La trama gira en torno a un mercenario fugitivo que debe huir de un psicópata que le busca incesablemente para acabar con su vida.

Siguen en cartelera

El Rey NO se muere, remake de la obra original del francés Eugene Ionesco, bajo la dirección de Marisol Martinez sigue en el Teatro Trasnocho. En esta producción de Rajatabla, cargada de humor negro y crítica del poder, actúan Antonio Delli, Carolina Leandro, Grecia Augusta Rodríguez, Sandra Moncada, Armando Andrés González y Andrés Infante. Las funciones son los días viernes y sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 6:30 p.m. Entradas: desde 61,80 bolívares.

Disfruta de las últimas tres funciones de Oxígeno: Un drama eclipsado, en la Sala La Viga del Centro Cultural Chacao. Esta es una pieza teatral de Manuel Barreto “en la que podrás ver cómo desapareció la fiebre del petróleo, y llegó la del Oxígeno, lo más preciado para vivir y que ahora no existe”. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: $7.

El Grupo Acting está en el Trasnocho Cultural con la historia de unos simpáticos arlequines, Plin Plan Plum: ¡Fuera de control!. La dirección está a cargo de Pedro Arias y la actuación de Alejandra Lungavite, Eva Rosel, Ángel Sanz y Belto Veramendi. Horarios: sábados y domingos a las 2 p.m. Precios: niños $5 y adultos $10.

El grupo Skena sigue con La Ternura, una comedia romántica de Alfredo Sanzol que suma cinco años de éxito en Madrid. Esta historia llega a Caracas de la mano del actor y director Basilio Álvarez y un elenco integrado por Marcos Moreno, Carmen Terife, Daniel Rodríguez, Ani Lozada, Guido Villamizar e Ivanna Cordido, quienes interpretan a tres mujeres y tres hombres que por razones similares, pero opuestas a la vez, coinciden en una isla “desierta”. Funciones: viernes y sábados a las 4:30 p.m., y domingos a las 4 p.m. Entradas: los viernes $12, y los sábados y domingos $15.

El Ciclo Sergio Blanco continúa en el Trasnocho Cultural. Se presentan los viernes, sábados y domingos El Bramido de Düsseldorf a las 4 p.m. y Cuando pases sobre mi tumba a las 6:30 p.m. Entradas: $10 (viernes) y $12 (sábados y domingos).

El popular superhéroe de Marvel, Thor, regresa a la pantalla grande con Thor: Amor y Trueno. Esta nueva aventura del dios del trueno presenta no solo al personaje interpretado por Chris Hemsworth, sino a una versión femenina de este que será encarnado por Natalie Portman.

Austin Butler protagoniza Elvis, la película de Warner Bros que cuenta la vida del cantante desde su ascenso a la fama hasta alcanzar el estrellato. Un tema que explora la cinta es la complicada relación de Presley con su agente, interpretado por Tom Hanks. El filme se puede ver en las salas de Cinex.

El documental El año de la persistencia, del venezolano Sergio Monsalve, se proyecta en las salas de Cinex. El largometraje ofrece una mirada sobre las dificultades a las que se enfrentó el cine venezolano durante la pandemia por Covid-19.

Minions: Nace un Villano es la secuela de la divertida película de animación de 2015, donde estos peculiares seres amarillos harán reír a toda la familia con sus aventuras.

Ligthyear cuenta la historia de Buzz, uno de los personajes principales de la exitosa saga animada, Toy Story. Solo que en esta ocasión no se trata del juguete que todos conocen, sino del personaje en el que este se inspiró. El filme se puede ver en Cinex y Cines Unidos.

Descubre la historia de Pete “Maverick” Mitchel, un experimentado piloto de avión de prueba, en Top Gun: Maverick. La cinta es secuela de Top Gun: Pasión y gloria, de 1986, y es protagonizada por Tom Cruise.