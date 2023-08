En agosto, el planeta de los anillos, Saturno, se verá todos los días a partir del martes 15. También, si las condiciones del cielo permiten la observación, habrá dos superlunas y regresará la lluvia de meteoros Perseidas.

Pero mejor toma nota de este calendario para que no te pierdas ninguno de los próximos eventos astronómicos:

3 de agosto

Luna y Saturno en conjunción.

8 de agosto

Luna y Júpiter en conjunción.

9 de agosto

Mercurio en máxima elongación este.

Esto es, que el primer planeta del sistema solar sale al este del Sol y se pone poco después, visible durante el atardecer. Es un evento que se produce cada tres o cuatro meses.

Del 12 al 13 de agosto llegan las Perseidas

Agosto trae una de las lluvias de meteoritos anuales más conocidas, las Perseidas.

De acuerdo con la NASA en su blog What’s up in the Sky?, este año el escenario está listo para un buen espectáculo, porque la noche pico (del 12 al 13 de agosto) está cerca de la luna nueva, es decir, que no interferirá con la vista.

También explica la agencia espacial que los meteoros son pedazos de polvo, la mayoría no más grandes que granos de arena, que se originan en el cometa Swift-Tuttle.

La Tierra barre el rastro de escombros del cometa todos los años por esta misma época, lo que da como resultado la lluvia anual. El radiante, el punto en el cielo donde parecen originarse los meteoros, está hacia el noreste, apareciendo entre la “W” invertida de la constelación Casiopea y la brillante estrella Capella.

Para observar las Perseidas es fácil: se recomienda encontrar un lugar seguro y oscuro para mirar hacia el noreste y hacia arriba. El mejor momento para ver los meteoros es entre la medianoche y el amanecer, cuando el radiante se eleva más alto en el cielo.

Sin embargo, la actividad de meteoritos probablemente será mayor en la hora anterior al amanecer.

18 de agosto

Dos planetas estarán cerca de nuestra Luna: primero Mercurio y, más tarde en la misma noche, Marte.

19 de agosto

La Luna y Marte en conjunción

27 de agosto

Saturno alcanza la oposición este mes, lo que significa que está directamente opuesto al Sol visto desde la Tierra.

Los planetas en oposición salen justo después de la puesta del sol y son visibles hasta el amanecer, y es cuando aparecen en su punto más grande y brillante del año. NASA

30 de agosto

Luna y Saturno en conjunción.

En la misma noche, podremos observar una “superluna”, llamada “luna azul” por ser la segunda Luna llena en un mismo mes. La primera ocurrió el 1 de agosto y también fue una “superluna”.

La luna azul es un evento que suele ocurrir cada dos o tres años, porque el ciclo mensual de la Luna es un poco más corto que la duración promedio de un mes.

Entonces, eventualmente, la luna llena ocurrirá al comienzo de un mes, con suficientes días para un ciclo lunar completo. Cuando eso sucede, obtenemos una luna azul. NASA en What’s Up in the Sky?

Y la combinación de dos supelunas en un mismo mes ocurre cada diez años, en promedio.

Objetos cercanos a la Tierra

Según el Monitor de Asteroides de la Nasa, entre el 2 y el 30 de agosto unos 13 objetos cercanos a la Tierra (NEO, en inglés) pasarán cerca de nuestro planeta sin peligro de impacto.

El listado completo de NEO puede ser consultado a través del sitio web del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa (CNEOS-NASA, en inglés).

Los pases más favorables de la Estación Espacial Internacional

El megalaboratorio más famoso del mundo tendrá varios pases por nuestro país durante agosto, con vistas favorables y brillantes.

4 de agosto

Hora: 8:20 p. m. a 8:22 p. m.

Magnitud: -2,0 (muy brillante)

Dirección: Noreste

6 de agosto

Hora: 8:19 p. m. a 8:23 p. m.

Magnitud: -3,7 (muy brillante)

Dirección: Noroeste Sureste

7 de agosto

Hora: 7:31 p. m. a 7:37 p. m.

Magnitud: -3,2 (muy brillante)

Dirección: Noreste Sureste

9 de agosto

Hora: 7:30 p. m. a 7:36 p. m.

Magnitud: -2,2 (muy brillante)

Dirección: Suroeste

En sus pases, la Estación Espacial Internacional se aprecia como un lucero fijo que cruza el cielo.

**

¡Te deseamos cielos despejados para que no te pierdas ninguno de estos eventos previstos para agosto!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...