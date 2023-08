La música no tiene religión y traspasa todas las barreras, es por eso que Guilherme Guimaraes Peixoto, un sacerdote católico, se ha vuelto viral en las redes sociales por amenizar con música electrónica la nueva edición de la Jornada Mundial de la Juventud católica en Lisboa, capital de Portugal.

Al menos un millón y medio de jóvenes católicos se reunieron durante cinco días en Lisboa, lugar al que también acudió el Papa Francisco, pero unas de las figuras que más ha llamado la atención es el padre Guilherme.

Con su peculiar ritmo y a cargo del mixer, el sacerdote hizo que la juventud católica disfrutará del evento como si estuvieran en uno de los grandes festivales de verano, como se aprecia en cientos de vídeos subidos a las redes sociales.

Un gran dj el Padre Guilherme que nos puso un gran ambiente en la #jmj ÉL es sacerdote, parroco y apasionado por la musica.

Quién es el padre DJ

El Periódico de España, que ha podido realizarle una entrevista al cura, reseñó que desde pequeño soñaba con ser sacerdote y por eso se ordenó en el año 1999, pero esto no le impidió cumplir otra de sus metas que era ser DJ, la cual le ha permitido tocar en discotecas y clubes afamados de Portugal.

El padre Guilherme es oriundo de la localidad de Guimaraes, en Portugal y en el año 2006 comenzó a apasionarse por la música.

El cura se encargaba de recaudar fondos para los más necesitados de su comunidad realizando karaokes pero al darse cuenta que eran un poco aburridos, decidió poner a bailar a los creyentes con música más movida.

“Se formó de forma autodidacta con vídeos y tutoriales y poco a poco se fue convirtiendo en una persona conocida en Portugal. Tanto, que tiene temas suyos, de hecho, todos los que pinchó en la JMJ llevan su firma. Además, cada año visita Ibiza para presenciar las sesiones de otros DJ que le gustan, y considera que deben alejarse los estigmas”, dice un artículo del diario Marca de España.

El padre Guilherme, que cuenta con 187 mil seguidores en la red social Instagram, se encuentra en medio de una gira de verano, pero pese a esto ha podido ir a tocar la Jornada Mundial de la Juventud.

Para la gloria de Dios, ama el fútbol y fue militar

En la congregación católica el sacerdote mezcló sus propios temas, entre los cuales se encuentran Infinite Light y Lift Up The Fallen, que fueron inspirados en el Aleluya y el Gloria, Non abbiate paura, basada en una homilía de Juan Pablo II, y Fratelli Tutti.

“Lo que hago es tocar himnos a la gloria de Dios. Quiero llevarle a la gente un mensaje en otro idioma. Si estoy en la iglesia, hablo en una lengua, pero si estoy en una sala de conciertos, no uso el idioma de la Eucaristía, uso el de la música, que es una celebración más que puede transmitir la esencia de la iglesia”, comentó a Ecclesia.

El sacerdote no solo se apasiona por la música electrónica, Guilherme ha dedicado parte de su vida al servicio militar y es por eso trabaja como Teniente Coronel del Ejército, en el cual ha podido participar como sacerdote militar en Afganistán y Kosovo.

“Tengo el rango de Teniente Coronel en el Ejército. Fui sacerdote militar en tres campamentos distintos. También estuve seis meses en Afganistán, en 2010, y otros seis en Kosovo, en 2012″, dijo.

El padre DJ tambien es un aficionado por el fútbol, tanto así que se gastó su primer salario en adquirir su tarjeta de socio del Club del Victoria de Guimaraes.

