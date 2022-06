Posidonia australis, la planta más grande del mundo

Mientras recolectaban plantas para un proyecto de restauración en Shark Bay (Bahía de los Tiburones), Australia, un equipo de investigadores australianos encontró la planta más grande del mundo.

En esa búsqueda, se dieron cuenta de que los 18.000 marcadores que recolectaron pertenecían a una sola especie: Posidonia australis, cuya extensión cubre casi 200 kilómetros cuadrados y tiene unos 4.500 años de antigüedad.

El hallazgo fue dado a conocer a principios de junio, a través del estudio Extensive polyploid clonality was a successfull strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment, publicado en la revista Procedings of the Royal Society B.

Increíblemente resistente

Una de las grandes sorpresas para los científicos es que la planta Posidonia logró prosperar en Shark Bay, donde las condiciones son descritas como “tremendamente duras” para una planta, con una salinidad del doble que en otras partes de la misma bahía y temperaturas de entre 15 °C y 30 °C.

Pero la respuesta a cómo prosperó puede deberse a su condición de “poliploide”, esto es, que tiene el doble de cromosomas que sus otros parientes oceánicos y es lo que la distingue de otras hierbas marinas.

“Incluso sin la floración ni la producción de semillas, [la Posidonia] parece ser realmente resistente, ya que experimenta una amplia gama de temperaturas y salinidades, además de condiciones de luz extremadamente altas que, en conjunto, serían muy estresantes para la mayoría de las plantas”, explicó a The Conversation la bióloga Elizabeth Sinclair, experta en evolución de la University of Western Australia (UWA) y coautora del estudio.

Un espécimen de 4.500 años

De acuerdo con estimaciones del estudio, el ejemplar de Posidonia australis encontrado tendría unos 4.500 años de antigüedad y crece unos 35 centímetros por año.

El equipo de científicos sospecha que la resistencia de la planta puede deberse a que tiene un pequeño número de mutaciones que la ayudan a persistir entre los diversos niveles de salinidad y cambios de temperaturas en Shark Bay, bahía declarada como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1991.

Igualmente, destacan en el estudio, la duplicación del genoma completo a través de la poliploidía, combinada con la clonalidad, puede haber proporcionado el mecanismo para que Posidonia australis se expanda a nuevos hábitats y se adapte a nuevos entornos.

En 2022, Posidonia australis pasa al primer lugar de los organismos más grandes conocidos. Le sigue la colonia clonal del Pando, que conecta 47.000 árboles de álamo (genéticamente idénticos) a través de las raíces y por unas 43 hectáreas en Utah, Estados Unidos.