Periodistas y medios de comunicación que debes seguir durante la guerra en Ucrania

Desde el pasado 24 de febrero, comenzó la invasión rusa a Ucrania, la cual ya ha dejado centenares de civiles muertos. El ataque ha generado el rechazo mundial pero también una cadena de desinformación que cada día va en aumento.

Tras la cadena de desinformación periodistas y medios de comunicación independiente cumplen un rol fundamental en la documentación de los acontecimientos en la invasión de Rusia a Ucrania, a pesar de los riesgos que implica ejercer la profesión en un contexto de guerra.

Daniel Dale, reportero de CNN en Estados Unidos, creó una lista de medios de comunicación y periodistas que cubren el conflicto bélico y que son considerados confiables por la veracidad y responsabilidad con la que han hecho cobertura de la guerra entre los dos países.

La lista creada por Dale también fue difundida por la Red Internacional de Periodistas (IJNET), en apoyo al consumo de información confiable y en la lucha contra la desinformación emprendida por algunas personalidades y políticos.

Te dejamos aquí la lista para que te mantengas informado sobre los acontecimientos de esta terrible guerra.

⚪️The Kyiv Independent, es un medio de comunicación recientemente creado, en noviembre de 2021, por periodistas que fueron despedidos de Kyiv Post. Es un medio independiente que ha ganado más atención tras la invasión de Rusia en Ucrania, y ya cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Twitter.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, nombró y citó el editorial de The Kyiv organización durante un discurso plenario parlamentario el 1 Marzo 2022.

⚪️Meduza in English, es un medio de comunicación ruso que difunde su contenido de noticias en inglés. Se destaca por la publicación de noticias de última hora, reportajes de investigación, entrevistas y artículos de opinión.

⚪️UkraineWorld, es un medio de comunicación ucraniano independiente que ofrece noticias y análisis sobre Ucrania en ingles. En su portal web te encontraras con artículos de opinión, videos, podcasts, informes y libros.

“Somos un pequeño equipo independiente y apreciaremos su apoyo”, se lee en su página web.

⚪️Fabrice Deprez, es un periodista del medio de comunicación francés La Croix y ha sido corresponsal en Ucrania. Deprez ha mostrado a través de sus redes sociales lo que sucede en ese país tras la invasión rusa.

⚪️Nika Melkozerova, es una periodista independiente con sede en Kiev, Ucrania. Fue reportera en Kyiv Post, el principal periódico en inglés de Ucrania, desde junio de 2015 hasta diciembre de 2018. Su trabajo ha aparecido en US News & World Report y en el Washington Times. En 2015 fue pasante en la oficina de Ucrania de Deutsche Welle en Bonn, Alemania.

⚪️Neil Hauer, es periodista y analista con sede en Tbilisi, Georgia. Su trabajo se centra en el conflicto sirio (en particular, el papel de Rusia), la política y el conflicto en el sur del Cáucaso, y la violencia y la política en el norte del Cáucaso (en particular, Chechenia e Ingushetia), donde realiza trabajo de campo con regularidad. Neil se desempeñó anteriormente como analista senior de inteligencia en The SecDev Group en Ottawa, Canadá. Ha sido consultor de la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre radicalización y seguridad.

⚪️James Marson, es el corresponsal de seguridad europea de The Wall Street Journal, con sede en Bruselas. Anteriormente trabajó como subdirector de la oficina en Moscú y como corresponsal en Kiev, Ucrania.

⚪️Matthew Luxmoore es un periodista radicado en Moscú que cubre Rusia y la antigua Unión Soviética. Ha informado para The New York Times en Moscú y ha escrito para The Guardian, Político, The New Republic y Foreign Policy. Se graduó del Centro Davis de Harvard y recibió el Premio de Reportaje de la Universidad de Nueva York y el Premio de Periodismo Fulbright Alistair Cooke.

⚪️Jennifer Hansler, es una periodista estadounidense radicada en Washington, D.C. Es productora digital de CNN Politics, donde es responsable de programar, mantener y escribir contenido para el sitio web de CNN Politics y las plataformas de redes sociales.

⚪️Eleanor Beardsley es una corresponsal con sede en París que cubre la sociedad, la política, la economía, la cultura y la gastronomía francesas para National Public Radio (Radio Pública Nacional).

Beardsley, en su calidad de corresponsal de National Public Radio, ha informado regularmente sobre la invasión rusa en curso de Ucrania.

Por supuesto desde Efecto Cocuyo hemos estado haciendo cobertura del conflicto y explicando cuáles serán sus consecuencias para Venezuela, debido a que la administración de Nicolás Maduro ha mostrado su apoyo a Rusia.

Haz clic aquí para conocer más periodistas y medios de comunicación que cubren este conflicto bélico.