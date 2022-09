Oscar D´León en la Ríos Reyna y la secuela de la película más exitosa de la historia para un fin de semana ¡Sabroso!

Sé que tu no quieres que yo a ti te quiera.

Siempre tú me esquivas de alguna manera.

Si te busco por aquí, me sales por allá…

¿Quién no ha escuchado o bailado Llorarás, llorarás, del sonero del mundo Oscar D’León? Pues esa será una de las canciones que el Sonero del Mundo interpretará el fin de semana en el Teatro Teresa Carreño, donde celebrará por todo lo alto sus 50 años de vida artística. Estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela.

Y por si fuese poco, después de más de 10 años de espera, la secuela de Avatar finalmente llegará a las salas de cine. Su primera entrega es hasta el día de hoy la película con mayor recaudación de taquilla de todos los tiempos.

La Sala Rios Reyna se vestirá de gala el 16 y 17 de septiembre para celebrar el 50 aniversario de la carrera musical de Oscar D’ León, “El sonero del mundo”. Serán 37 temas los que interpretará el cantante en el concierto Oscar D’ León, La Leyenda, repertorio que incluye por supuesto: Llorarás, Mi tierra y Bravo de verdad.

Será acompañado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección de Christian Vásquez y también estará su hija Irosca D’ León, para hacer bailar a toda la audiencia al ritmo de la salsa. ¡¡Sabroso!! Horarios: viernes y sábado a las 7 p.m. Entradas: entre $30 y $190.

El domingo 18 de septiembre a las 4 p.m. se inaugurará el 1er Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión en la Sala Simón Bolívar, del Centro de Acción Social para la Música. En este primer concierto se rendirá un pequeño homenaje al maestro Aquiles Báez, quien falleció el 12 de septiembre, e incluirá las participaciones de la agrupación Carlos Bislip Trio, de Países Bajos; del músico polaco-venezolano Gerardo Gerulewicz junto al pianista Leandro García y la Simón Bolívar Big Band Jazz cerrará la programación del primer día. El evento durará hasta el 25 de septiembre, los interesados en conocer el programa completo pueden conocerlo en este enlace. Entradas: $5.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. El jueves 22 de septiembre finalmente se estrenará en Cinex y Cines Unidos: The Avatar: The Way of Water, y descubriremos cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

El 17 de septiembre a las 6 p.m. en el Centro Cultural Chacao podrás ser parte de Venezuela, una aventura sinfónica; un paseo por la identidad cultural de nuestro país que se hará en el marco del 25 aniversario de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. La Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas, estará acompañada del hilo conductor y musical de Julio Toro, la inteligencia de Andrea Matthies y el guión de Federico Pacanins. Entradas: $30 y $45.

Contusión, obra escrita y dirigida por Jeizer Ruiz, se estrena este viernes 18 de septiembre en la Sala Rajatabla. “Algo nos está ocurriendo, nos estamos transformando como en monstruos…», dicen los personajes interpretados por Jennifer Morales y Leandro Campos. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 4 p.m.

El Viernes Musical del Centro Cultural Chacao tendrá como invitado este 16 de septiembre a las 6 p.m. en la Sala Experimental Raúl Delgado Estevez al cantante de urban pop Luam Musik.

El sábado 17, desde las 4 p.m. hasta las 11 p.m., en Río Teatro Caribe de darán cita poetas, músicos, fotógrafos y performanceros en una comunión de luz, texturas y ritmo urbano bajo el nombre Luz de lxs que se quedaron. Entrada: 5 dólares. A beneficio de la Escuela de Música de El Naranjal

La Asociación Cultural Humboldt recibirá el domingo 18 de septiembre a las 11 a.m. a Ana Luisa Dellafiori, escritora que presentará su cuento Todas las cometas tenemos un secreto, ilustrado por José M. Franquet. El evento también incluirá la lectura del texto que será acompañada por la flauta de Gabriel Quijada, alumno de Los colores de la música.

Los fanáticos del suspenso también tendrán entretenimiento, pues el 22 de septiembre llega a Cines Unidos No te preocupes cariño, una cinta de terror psicológico ambientada en los años 50 y protagonizada por el cantante Harry Styles. Esta historia trata de una pareja que vive en una ciudad experimental e utópica que deberá afrontar una perturbadora revelación.

Siguen en cartelera

Si no pudiste disfrutar de la segunda temporada de La Ternura en el Centro Cultural BOD tienes suerte, porque este sábado 17 y domingo 18 de septiembre a las 6 p.m. habrá dos últimas funciones de esta comedia del Grupo Skena. Esta puesta en escena es dirigida por el actor y director Basilio Álvarez y cuenta con las actuaciones de Marcos Moreno, Carmen Terife, Daniel Rodríguez, Ani Lozada, Guido Villamizar e Ivanna Cordido, quienes interpretan a tres mujeres y tres hombres que por razones similares coinciden en una isla “desierta”. Entradas: desde 72,54 bolívares.

¿Qué pasaría si un día despiertas y tu vida comienza a parecerse a una película de Pedro Almodovar? Aún puedes descubrirlo el viernes, sábado y domingo a las 4 p.m. en el Teatro Trasnocho, donde se presentarán las funciones finales de Cataclismo, obra de Jean Helmuth que cuenta con las actuaciones de Ana Castellucci, Verónica Arellano, Dallas Aguiar, Verónica León y la participación especial de Germán Anzola y Manuelita Zelwer. Entradas: viernes $10 y sábados y domingos $12.

La música, baile, canto y los hechos históricos se mezclan en el escenario del Trasnocho Cultural con El Benemérito y la Pavlova. Este sainete, escrito y dirigido por Federico Pacanins, narra un encuentro secreto entre el dictador Juan Vicente Gómez y la legendaria bailarina rusa Anna Pavlova en el Gran Hotel de Caracas, después de que la artista se presentara en el Teatro Municipal con el clásico “La muerte del cisne”. No te pierdas la oportunidad de averiguar más sobre este interesante y curioso hecho. Funciones: viernes y sábados a las 4:30 p.m., y domingos a las 4 p.m. Entradas: viernes $12 y sábados y domingos $15.

Mi último delirio, del Grupo Actoral 80 y con la curaduría de la historiadora Inés Quintero, es una obra basada en las misivas escritas por Simón Bolívar. Es dirigida por Pedro Borgo y protagonizada por Héctor Manrique. Funciones: viernes y sábados a las 7 p.m., y domingos a las 6:30 p.m. Entradas: viernes $12 y sábados y domingos $15.

La obra infantil Muñeco Monstruo, de Javier Moreno, se puede disfrutar en el Teatro Trasnocho los sábados y domingos a las 2 p.m. Actúan: Abraham Aguilar, Daniel Brito, Diana Rami, Nell Scott, Alán Suárez y Aisha Urbina. Entradas: niños $5 y adultos $15.

El show de comedia Improvisto sigue en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural los viernes a las 7 p.m. Esta propuesta de la agrupación Akeké Circo Teatro es producida por Lilver Tovar y dirigida por Jorge Parra. Entradas: desde $15 o 120 bolívares.

Leonardo Villalobos está en el Centro Cultural BOD con Diferentes, espectáculo escrito y dirigido por él y en la que comparte escena con Wilmer Ramírez, Neyda Palomo y Yomily Corredor. Funciones: sábados y domingos a las 6 p.m. Entradas: desde 107,62 bolívares.

Pasaje al paraíso es la nueva comedia romántica que junta nuevamente a los actores George Clooney y Julia Roberts. Trata sobre una pareja divorciada que se reúne para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos: casarse con la persona equivocada. La película está en las salas de Cinex.

“Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo reserva alojamiento en la ciudad. Cuando llega descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y que hay un extraño alojándose allí”, esa es la sinopsis de Bárbaro, cinta de suspenso y horror que se proyecta en las salas de Cinex.

¡Nop! es una nueva película de ciencia ficción que trae al cine moderno los antiguos relatos ovnis y alienígenas. En este filme dos pueblerinos deben lidiar con un perturbador descubrimiento que cambiará sus vidas para siempre. No te la puedes perder en Cinex.

Dragon Ball Super: Super Hero es la película de la popular y exitosa franquicia japonesa que tiene como protagonista a Son Gohan, el hijo del protagonista de la serie original. Se puede ver en Cinex y Cines Unidos.