Océano Austral, el quinto océano reconocido del planeta Tierra

Desde hace un año, oficialmente, nuestro planeta tiene un nuevo océano: el océano Austral, que rodea la Antártida y engloba ecosistemas marinos con especies únicas en el mundo.

Su concepto como océano no es nuevo. El debate viene de muchos años atrás y como no existían acuerdos internacionales no era reconocido.

Pero en 2021, los cartógrafos de la National Geographic Society redefinieron la máxima de cuatro océanos en sus mapas desde que comenzaron sus registros en 1915.

Ahora son cinco: Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Austral.

El entorno que merecía su nombre

El océano Austral fue reconocido por primera vez en 1937 por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), pero dos décadas después, en 1957, perdió esa designación.

Aunque desde 1999 los científicos reconocieron al nuevo océano, el consenso internacional para su nombramiento llegó el 8 de junio de 2021, en el Día Internacional de los Océanos.

De acuerdo con la National Geographic Society, los geógrafos debatieron durante años si las aguas alrededor de la Antártida reunían suficientes características únicas para merecer su propio nombre o si solo eran extensiones frías de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

La corriente lo delata

Los primeros cuatro océanos que conocimos están definidos por los continentes que los rodean, pero al océano Austral lo define la Corriente Circumpolar Antártica (ACC, en inglés), que transporta más agua que cualquier otra corriente oceánica.

“Atrae aguas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, lo que ayuda a impulsar un sistema de circulación global conocido como cinta transportadora, que transporta el calor por todo el planeta. El agua fría y densa que se hunde hasta el fondo del océano frente a la Antártida también ayuda a almacenar carbono en las profundidades del océano”, explica National Geographic.

Así, el océano Austral tiene un impacto crucial en el clima de la Tierra y, por eso, los científicos están estudiando cómo el cambio climático antropogénico –el producido por el hombre- está alterando su dinámica.

Ecosistemas con especies únicas

De acuerdo con los cálculos de National Geographic, miles de especies únicas viven en el océano Austral, albergando “una maravillosa vida marina entre ballenas, pingüinos y focas”, como señala el explorador Enric Sala.

Asimismo, funge como frente ecológico en otros lugares, ayudando a especies como la ballena jorobada a que se alimente de krill frente a la Antártida “antes de migrar hacia el norte para pasar el invierno en ecosistemas muy diferentes frente a América del Sur y Central”, describen.

Por ello, el objetivo de hablar sobre el océano Austral es para promover su conservación.

Y tú, ¿ya conocías nuestro quinto océano?