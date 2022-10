Nelson Arrieta en el TTC, Gómez en el CC Chacao y clausura del Festival Franco-Venezolano

Los salseros y amantes de la música tropical tendrán el sábado una cita para pasarla bien con Nelson Arrieta, quien se presentará en el Teatro Teresa Carreño. El teatro, por su parte, ofrece una cartelera con el estreno de Gómez y la clausura del Festival de Artes Escénicas Franco Venezolanas con Investigación sobre una evaporación antes del olvido, en el Trasnocho; Bendito Celular, en el BOD; y las últimas dos funciones de Las Criadas, en la Sala Rajatabla.

Si eres amante de la salsa y la música tropical, entonces no puedes faltar este 28 de octubre a la Sala Ríos Reyna, donde Nelson Arrieta abrirá una gira de conciertos en Venezuela. “Besas tan bien”, “Solo por ti” y “Baila Pegado Conmigo” son algunos de los temas que resonarán en el Teresa Carreño a partir de las 6 p.m. Entradas: entre $40 y $160.

¿Crees saber todo sobre Juan Vicente Gómez? A partir de hoy a las 6 p.m. en el Centro Cultural Chacao tienes la oportunidad para conocer más sobre el dictador de origen tachirense en La casa de los Gómez. Bajo la dirección de Neko Sadel, autor de la obra y también quien encarna al benemérito, en este montaje nos relatan esa parte de la historia de Venezuela “como nunca nadie la contó antes”, se lee en la presentación.

En el elenco figuran, además, Tania Sarabia, Alicia Plaza, Nerea Fernández, Sandra Yajure, Aymara Lorenzo, Rolando Padilla, Marcos Moreno, Pedro Medina, Henry Soto, Carlos Manuel González, Antón Figueras y Juan Carlos Grisal. Las funciones serán el jueves y el viernes a las 6 p.m., y el sábado y el domingo a las 5 p.m. Entradas: $20, $35 y $45.

El cierre del Segundo Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano será en el Trasnocho Cultural con la obra Investigación sobre una evaporación antes del olvido, una puesta en escena que invita a la reflexión sobre temas tabú y está a cargo del Centro de Creación Artística TET. Joe Justiniano dirige y actúan Nayeh Anzola, Miguel Suárez, Patricia Ramírez, Sergio Palma, Penélope Gil, Jhonny Rivas, Patricia Castillo y Víctor Bolívar. Funciones: 28, 29 y 30 de octubre a las 6:30 p.m. Entradas: $10.

El 28, 29 y 30 de octubre serán las últimas tres funciones de Las Criadas , de Jean Genet y versionada y dirigida por Marisol Martínez, una propuesta inclusiva y totalmente diferente de la pieza del dramaturgo Genet. Producida por la Fundación Rajatabla y la embajada francesa, la obra transcurre con coreografías Vogue, maquillajes y estética Queer Queen que se mezclan con la crudeza de los textos que cuestionan la explotación social.

Lugar: Sala Rajatabla. Horarios: viernes y domingo a las 5 p.m., y sábado a las 4 p.m. Entradas: $5.

Bendito celular, la comedia de down vuelve a las tablas para una única función en el Centro Cultural BOD el 30 de octubre a las 11:30 a.m. El espectáculo protagonizado por actores y actrices con síndrome de down será parte del día de clausura del festival que cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia y la Alianza Francesa.

El elenco lo encabezan: Maru Bracho, Alberto Sasson, Greyber Rengifo y Zamantha Landi. Gabriela Vielma, la directora del teatro down, define esta experiencia escénica como un programa de inserción laboral a través del teatro. Entrada libre.

¿Alguna vez has experimentado cambios de humor y te han tomado por loco? Entonces te sentirás identificado con No soy loca, soy bipolar, que volverá al Trasnocho Cultural hoy 27 de octubre y el jueves 3 de noviembre a las 7 p.m. Esta obra escrita y dirigida por Juan Carlos Duque trata con humor negro el trastorno de bipolaridad de una mujer interpretada por Fabiola Arace. Entradas: $15.

Sangre en el Diván es una obra basada en la novela homónima escrita por Ibéyise Pacheco, que narra las confesiones estremecedoras del siquiatra y exrector de la UCV, Edmundo Chirinos, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la joven Roxana Vargas, de 19 años. La dirección está a cargo de Héctor Manrique, quien también protagoniza, y de Pedro Borgo. Se podrá los sábados y domingos a las 4 p.m., a partir del 29 de octubre en el Teatro Trasnocho. Entradas: $15.

La Orquesta de Cámara del Centro Académico Regional Maracay estará en la Sala Fedora Alemán, del Centro de Acción Social por la Música, el 28 de octubre a las 12 m. Antonio Mayorca dirigirá y los invitados especiales serán Oskar Guitierrez (violín), Valentina Londoño (violín) y Diego Alemán (fagot). Entrada libre.

La Sala Fedora Alemán también recibirá el 28 de octubre a las 2 p.m. al Ensamble de Percusión Catatumbo para la 3° Gala de Música Contemporánea Venezolana para la percusión. Además del ensamble también participará la oboísta Virginia Moreno, como solista. Entrada libre.

Acompaña al Rock Sinfónico Simón Bolívar y al maestro Luis Rodríguez Aray este 28 de octubre a las 5 p.m., cuando ofrezcan en la Sala Simón Bolívar un concierto de dos partes que titulan Building The Wall. La primera mitad estará dedicada a clásicos de Guns N’ Roses, Black Sabbath, Alan Parsons Project, AC/DC y Iron Maiden; mientras que la segunda será dedicada únicamente la banda que da nombre al espectáculo: Pink Floyd y su íconico “The Wall”. Entradas: $5, $10 y $15.

El 28 de octubre a las 5 p.m. en el Centro Cultural BOD se celebrará un homenaje al querido y admirado maestro Simón Díaz, con Fusionando con Tío Simón. Esta propuesta mezclará los clásicos del cantante venezolano con géneros como la balada, el pop, el merengue y otros ritmos.

Los invitados a este evento serán Luis Fernández (cantante), América Hernández (cantante), Gabriela Materano (cantante), Valentina Poleo (cantante), Luis José Fernández (cantante), Mario Carpio (arreglista), Jonathan Acosta (bajista), Julio Lugo (baterista), Carlos Vaamonde (tumbadora), Leo Pérez (saxofonista) y Pedro Dairon (trompetista). Entradas: $5.

Claudia Delgado estará en el Centro Cultural BOD el 28 de octubre a las 7 p.m. en el ciclo Noches de Guataca junto a su padre, el guitarrista Miguel Delgado Estévez. Ambos harán un recorrido por varios géneros de la música venezolana y harán pasar una buena noche a los espectadores. Entradas: desde $13,64.



El monólogo Tren del Corazón arribará al Centro Cultural BOD este viernes 28 de octubre a las 7 p.m. Esta comedia romántica de Dairo Piñeres, protagonizada por Leo Aldana, mezcla la realidad y la ficción para llevarnos a través de un viaje de emociones. Funciones: viernes a las 7 p.m., y sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: desde 152,71 bolívares.

Anécdotas y mensajes poderosos alimentan Entre copas, una puesta en escena escrita y dirigida por Jorver Fernández. El 28, 29 y 30 de octubre Harancis Mena, Junior Correa, Helen Aponte, Marian Rivas, Esdras Mora y el mismo Fernández interpretarán a seis personajes que combinan el drama y la comedia. Funciones: viernes a las 5 p.m., y el sábado y el domingo a las 4 p.m. Entradas: $5.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la del Maestro Abner Padrino, estará en la Sala Simón Bolívar el 29 de octubre a las 5 p.m. para presentar un repertorio acompañado de las voces de las solistas turcas Görkem Ezgi Yıldırım, Tuğba Mankal y Ezgi Karakaya. Este evento es un intercambio cultural entre Turquía y Venezuela, que contará con piezas de Rossini, Webber y Straus, entre otros grandes compositores. Entradas: $10.



Vanessa Senior se presentará el 29 de octubre a las 7 p.m en el Centro Cultural BOD con su monólogo Incidencias de una noche. Senior contará, a través de las canciones de Kiki Villalobos, lo que ocurre en un “despecho graciosamente desgarrador”. Entradas: desde $18,18.

¡No puedes faltar a la gran celebración del Día de los Muertos este 29 de octubre! La Embajada de México, el grupo Cornisa 20 Teatro y la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho traen ¡Hay Calacas en Caracas! Una presentación cultural y musical en honor a la festividad más importante de México. Lugar: Concha Acústica de Colinas de Bello Monte. Hora: 7 p.m. Entrada Libre.

La Orquesta Alma Llanera del Distrito Capital, dirigida por Edward Bogardo, rendirá un homenaje a las melodías del maestro Pablo Camacar el 30 de octubre a las 4 p.m., en la Sala Simón Bolívar. La Negra Atilia, Señor Jou y Onda Luciente son algunas de las hermosas piezas que se podrán disfrutar en este concierto. Entradas: $5, $10 y $15.

Andrea Travieso, de 15 años y originaria de Turmero, estado Aragua, ganó el primer lugar del concurso de creatividad y expresión Adolescentes desde la casa, promovido por el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) junto a la fundación Telema.

La joven destacó en las categorías de literatura, con su cuento El mejor de los premios; en cómic, con Jacinto Convit, un héroe venezolano; e ilustración, con su obra Relato sobre Jacinto Convit.

Siguen en cartelera

El 27, 28 y el 30 de octubre serán las últimas funciones de la comedia Taxi,de Ray Cooney, en el Centro Cultural BOD. Esta versión de Juan Souki cuenta con las actuaciones de Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, María Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini, quienes cuentan la historia de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Horarios: jueves y viernes a las 7 p.m., y el domingo a las 5 p.m. Entradas: desde 152,17 bolívares.

La diversidad e inclusión gana su espacio en el teatro Trasnocho, donde Javier Vidal presenta Madres, una comedia dramática que trata sobre el reconocimiento del que es diferente, la solidaridad y la diversidad. El propio Vidal, Julie Restifo, Stephanie Cardone y Josette Vidal le dan vida a esta historia de una hija y tres madres. Funciones: viernes y sábados a las 7 p.m., y los domingos a las 6:30 p.m. Entradas: viernes $12, y sábados y domingos $15.

En las salas de Cinex y Cines Unidos sigue Especial, el segundo largometraje del actor y director Ignacio Márquez. Este filme está protagonizado por Greyber Rengifo, un adulto con síndrome de Down que interpreta a un joven con esta condición que vive junto a su padre.

Halloween Ends aún está a Cinex y Cines Unidos. Es la parte final de la icónica saga de películas de terror protagonizada por el enmascarado Michael Myers. Descubre el desenlace de la franquicia aterroriza a jóvenes y adultos desde la década de 1980.

Amsterdam ofrece un banquete de actuaciones con Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro y Rami Malek. Y trata sobre tres amigos que en la década de 1930 son testigos de un asesinato, y descubren uno de los complots más grandes de la historia de Estados Unidos. Puedes ver el filme en las salas de Cinex y Cines Unidos.

Los fanáticos del suspenso pueden ver en Cines Unidos No te preocupes cariño, una cinta de terror psicológico ambientada en los años 50 y protagonizada por el cantante Harry Styles. Esta historia trata de una pareja que vive en una ciudad experimental y utópica que deberá afrontar una perturbadora revelación.

Revive la experiencia de ver en la pantalla grande de Cinex y Cines Unidos Avatar, la película más exitosa de la historia. La cinta de James Cameron se seguirá proyectando en salas nacionales previo al estreno de su esperada secuela.

Pasaje al paraíso es la comedia romántica que junta nuevamente a los actores George Clooney y Julia Roberts. Trata sobre una pareja divorciada que se reúne para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos: casarse con la persona equivocada. La película está en las salas de Cinex.