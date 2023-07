Muere «La sonera de Venezuela y el Caribe», Canelita Medina

Last FM

Canelita Medina, La sonera de Venezuela y el Caribe, falleció a los 84 años de edad, informó su familia este martes 4 de julio.

Considerada una de las voces más importantes de la salsa en América Latina y el Caribe, su carrera musical por más de 50 años la llevó a estar entre las cantantes más destacadas de su época, comparada incluso con Celia Cruz.

Fue la voz de orquestas como «La Sonora Caracas», «Las Estrellas Latinas», «Naty y su Orquesta», «Federico y su Combo», Andy Durán, pero donde más brilló fue con Federico y su Combo.

Su verdadero nombre era Rogelia Medina Romero. Nació el 6 de marzo de 1939 en La Guaira, en el litoral central venezolano, pero su infancia la vivió en Caracas. Era madre de la también cantante Trina Medina.

No fue enfermera ni maestra

Al ofrecer una entrevista en 2011 al diario Ciudad Caracas recordó que en su primera presentación en Ondas Populares recibió abucheos del público, pero poco después con preparación y apoyo de La Sonora de Caracas inició su carrera con buen pie.

«En realidad lo que quería era ser maestra o enfermera, pero no me aceptaron en la Escuela de Enfermería porque no tenía la edad», dijo a ese medio sobre cómo se decantó por la música y los éxitos que le deparó.

En Ondas Populares le dieron el nombre artístico de «Canelita» en 1957, con el que se identificó hasta el día de su muerte.

Además de participar en orquestas, destacó como solista. Alguno de sus éxitos datan incluso de su primer álbum. Ese fue “Sones y guajiras”, que se considera un clásico de la discografía venezolana. De las canciones de esa producción destacaron «Rosa roja», «Eso no es ná» y «Yo no escondo a mi abuelita», señala sobre sus éxito el sitio Encuentro Latino Radio.

En el año 2018 celebró sus 65 de trayectoria musical en un concierto que se dio en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde su hija fue directora de Cultura.

Su fama la llevó a cruzarse en escenarios con la Orquesta América, Aragón, Sonora Matancera, Richie Ray & Bobby Cruz, Jhonny Pacheco, Pete Conde Rodríguez, Sonora Ponceña, Albita Rodríguez, Los Van Van, Eddie Palmieri, la misma Celia Cruz y el venezolano Oscar D’León.

Reacciones por la muerte de la sonera

En Twitter, al conocerse su fallecimiento abundaron reacciones de pesar y de reconocimiento a su carrera artística.

Ha fallecido a los 84 años la gran Canelita Medina ‘La Dama del Son’, en mi opinión, la sonera venezolana más destacada de todos los tiempos, figura emblemática de la cultura musical venezolana e ícono de la música caribeña. Día triste este. pic.twitter.com/ltEK1QkTXU — Juana Peña (@Chris_Montz) July 4, 2023

«Le decimos adiós a un icono de la música caribeña venezolana Se nos fue Doña Canelita Medina, «La Sonera del Caribe» con 84 años», dijo el productor musical Gerardo Valentín.