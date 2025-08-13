Entre aulas británicas y campos de golf, Mi año en Oxford y Happy Gilmore 2 lideran el ranking de las películas más exitosas de Netflix en Venezuela esta semana. Sofía Carson se sumerge en la tradición académica británica, mientras Adam Sandler y Bad Bunny prometen sacarte una buena carcajada.

Mi año en Oxford

Ambientada en la renombrada Universidad de Oxford, Mi año en Oxford es una comedia romántica que explora los conflictos sentimentales de una joven que viaja a Inglaterra para alcanzar sus metas personales.

Sofía Carson interpreta a la heroína, cuyos planes se transforman al conocer a un catedrático encarnado por Corey Mylchreest.

Happy Gilmore 2

La producción protagonizada por Adam Sandler, que también incluye una aparición del cantante puertorriqueño Bad Bunny, se mantiene entre las más populares de la N Roja en nuestro territorio.

Happy Gilmore 2 conserva el estilo humorístico de la primera parte, pero con un enfoque más introspectivo sobre el paso de los años y la importancia de la redención.

Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop suma ocho semanas seguidas en la lista de títulos más vistos. La animación está inspirada en la industria surcoreana del espectáculo, especialmente en la música y en las agrupaciones femeninas.

Gladiador II

En la cuarta posición figura Gladiador II, continuación del célebre filme de Ridley Scott. La historia se enfoca en el príncipe Lucio, quien forjó un vínculo con Máximo antes de su fallecimiento en la entrega anterior, y ahora debe seguir su legado al convertirse en combatiente de la arena.

Quiebre

Quiebre permanece en el conteo semanal. Narra la experiencia de un exmarine que intenta reconstruir su existencia tras un evento traumático. En medio de un duelo interno desgarrador, el personaje central enfrenta tanto a su entorno como a sus propias sombras.

Venganza

En 2020 llegó a las salas de cine Venganza, un thriller de acción dirigido por Stephen Durham que inicialmente no obtuvo gran respuesta del público. Sin embargo, al incorporarse al catálogo de Netflix, logró un notable éxito.

El argumento sigue a una mujer que persigue a un grupo de narcotraficantes responsables del asesinato de su pareja, quienes además intentaron acabar con su vida.

Una vida honrada

“Cuando un arrogante estudiante de Derecho en busca de inspiración se integra a un grupo de anarquistas, termina atrapado en una red ilícita donde solo es una pieza más”, resume la sinopsis de la séptima producción más reproducida en Netflix Venezuela: Una vida honrada.

Juego de honor

Juego de honor, drama deportivo de 2005 con Samuel L. Jackson y Channing Tatum, también integra el ranking. Está basada en el entrenador de baloncesto Ken Carter, quien en 1999 suspendió a todo su equipo de la secundaria Richmond debido a su bajo rendimiento escolar.

Cigüeñas: La historia que no te contaron

La película animada Cigüeñas: La historia que no te contaron se sitúa en un universo ficticio donde estas aves tienen la misión de llevar a los recién nacidos a sus futuros hogares.

Happy Gilmore

El listado lo concluye Happy Gilmore, la cinta original de 1996. Adam Sandler da vida a un jugador frustrado de hockey que descubre un talento insospechado para el golf.