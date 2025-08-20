La noche siempre llega, el drama con Vanessa Kirby, se coronó como la producción más vista de Netflix en Venezuela. En el listado siguen firmes la comedia romántica Mi año en Oxford y Las guerreras k-pop, la animación que ya parece tener contrato fijo en el Top 10: nueve semanas y contando, como si Netflix les pagara la renta.

La noche siempre llega

La noche siempre llega se sumó al catálogo de Netflix el 15 de agosto. Apenas necesitó dos días para escalar hasta la cima del ranking de popularidad en nuestra geografía.

Este drama cuenta la historia de una mujer que tiene una sola noche para reunir $25.000 y no perder su casa. La cinta está protagonizada por la actriz Vanessa Kirby y narra una desesperada travesía por las calles de Portland, Estados Unidos, donde deberá enfrentar peligros y desafíos para alcanzar su objetivo.

Mi año en Oxford

Ambientada en la renombrada Universidad de Oxford, Mi año en Oxford es una comedia romántica que explora los conflictos sentimentales de una joven que viaja a Inglaterra para alcanzar sus metas personales.

Sofía Carson interpreta a la heroína, cuyos planes se transforman al conocer a un catedrático, encarnado por Corey Mylchreest.

Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop suma nueve semanas seguidas en la lista de títulos más vistos. La animación está inspirada en la industria surcoreana del espectáculo, especialmente en la música y en las agrupaciones femeninas.

Happy Gilmore 2

La producción protagonizada por Adam Sandler, que también incluye una aparición del cantante puertorriqueño Bad Bunny, se mantiene entre las más populares de la N Roja en nuestro territorio. Happy Gilmore 2 conserva el estilo humorístico de la primera parte, pero con un enfoque más introspectivo sobre el paso de los años y la importancia de la redención.

Romance con estilo

El listado continúa con Romance con estilo, una comedia romántica que ha conquistado a los usuarios con su historia. La trama se centra en una talentosa diseñadora de moda que busca crear prendas para mujeres con tallas grandes. Durante su trabajo como costurera conoce a un magnate editorial y juntos descubren que la verdadera influencia va más allá de la pasarela.

Luna de miel en familia

Luna de miel en familia es otra comedia que figura en el top. El filme narra las desventuras de dos padres solteros, interpretados por Adam Sandler y Drew Barrymore, que tras una desastrosa cita a ciegas terminan compartiendo una semana en un lujoso resort de safari en África.

Es una película del año 2014 llena de comedia, escenas hilarantes y niños por doquier.

Tren bala

La cinta de acción y suspenso Tren bala también se suma al ranking. En este thriller cinco asesinos a sueldo que se encuentran en un tren bala que viaja de Tokio a Morioka deberán enfrentarse unos a otros para averiguar quién saldrá con vida del peligroso viaje. Brad Pitt y Bad Bunny son parte del elenco estelar de esta producción.

Gladiador II

En la octava posición figura Gladiador II, continuación del célebre filme de Ridley Scott. La historia se enfoca en el príncipe Lucio, quien forjó un vínculo con Máximo antes de su fallecimiento en la entrega anterior, y ahora debe seguir su legado al convertirse en combatiente de la arena.

Home: No hay lugar como el hogar

Home: No hay lugar como el hogar es una película animada que protagoniza Oh, un alienígena inadaptado que, huyendo de su propia raza, llega a la Tierra y se ve obligado a formar equipo con una adolescente. Juntos, se convierten en una improbable pareja de fugitivos en una misión para salvar el planeta.

Elektra

La heroína de Marvel, Elektra, cierra el top de las producciones de la “N Roja” más vistas en Venezuela. Luego de sufrir heridas mortales en Daredevil, la asesina se convierte en la más peligrosa del mundo. Sin embargo, su última misión la enfrenta a una encrucijada que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre.