A un año de su anterior presentación en Venezuela, La Vida Bohème vuelve a Caracas este fin de semana, y junto a la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho ofrecerá un show sinfónico que promete, en la Concha Acústica de Bello Monte.

Por los lados del Teatro Teresa Carreño, la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos celebrará sus 40 años con un concierto, en el que se pasearán por diferentes géneros de la música de la región.

El Trasnocho Cultural ya comenzó los preparativos para las fiestas decembrinas con el estreno de Este no es otro cuento de Navidad, de Roberto Franchi.

Y por si fuera poco, también puedes ser parte del cierre de temporada de Llueven Vacas, en la sala Rajatabla. Quedan tres funciones de esta obra dirigida por Omar Churion.

Tras su exitosa gira internacional y su gran concierto en el Cúsica Fest 2022 en Caracas, la conocida banda de rock alternativo La Vida Bohème estará este sábado 4 de noviembre, a partir de las 8:00 p. m. en la Concha Acústica de Bello Monte, con su tour La sombra del amanecer.

La agrupación venezolana no estará sola esta vez; se subirá al escenario junto a 60 músicos de la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas, para ofrecer un concierto único, en el que interpretarán sus temas más famosos como “La vida mejor”, “Radio capital” y “Lejos” en formato sinfónico. Entradas: $30.

Ese mismo 4 de noviembre, también puede disfrutar de buena música en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, donde la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos celebrará su 40 aniversario con el concierto Cuatro décadas entre voces y sonidos de América.

Esta presentación será un recorrido musical por los ritmos autóctonos de Latinoamérica, desde México hasta la cordillera de los Andes, todo bajo la batuta de Israel Girón. Teresa Danzakalle, Ubuntu y Teresa Danza Contemporánea serán los ensambles que también formarán parte de esta fiesta. Única función: 4:00 p. m. Entradas: $10.

Este no es otro cuento de Navidad es una obra de humor negro escrita y dirigida por Roberto Franchi, que se presentará desde el 3 de noviembre en el Trasnocho Cultural. La historia se centra en la peculiar familia Requena y su experiencia durante la víspera navideña.

El reparto incluye a Virginia Urdaneta, Karla Vieira, Erick Palacios, Ana Freitas, Nathalie Tablante, Bey Blanco, Sarah Cruz, José Gregorio Martínez, Jorge Rivero y al propio Roberto Franchi. Funciones: viernes a las 8:00 p. m. y sábados y domingos a las 7:00 p. m. Entradas: los viernes $12 y los otros días $15.

Desde este jueves 2 hasta el domingo 5 de noviembre, el joven artista plástico Nicolás Lapadula exhibirá en el galpón 17 Centro de Arte los Galpones una exposición de murales, lienzos y láminas individuales titulada Zaperoco.

Lapadula, de tan solo 15 años, “manifiesta interés sobre temas recurrentes: el juego de poder en la sociedad, el desorden, agitaciones, temores, fuerza, y sometimiento social”. Entrada libre.

El violinista Eddy Marcano se reencontrará este 2 de noviembre con su público venezolano, cuando ofrezca el concierto Sonidos de la Mar, en el Centro Cultural de Arte Moderno (antes BOD) a partir de las 7:00 p. m.

Marcano mezclará la música tradicional venezolana con el jazz y estará acompañado de Prisca Dávila en el piano, Manuel Rangel en las maracas, Pedro Colombet en la guitarra, Xavier Perry en el contrabajo y Félix Farfán en el cuatro.

Los invitados especiales serán: Sofía Castillo, Fabiola José, Corina Peña y la agrupación Carib3. Entradas: $13,64.

“¿De qué estamos realmente huérfanos?”, es la pregunta que plantea la comedia dramática de Lindsey Ferrentino, que estará en la marquesina del Trasnocho Cultural desde el 3 de noviembre: Amy y los huérfanos

Esta pieza, codirigida por Patricia Castillo y Jariana Armas, nos presenta a una joven con síndrome de Down abandonada por su familia y custodiada por el Estado, que se reúne con los demás hijos de sus padres.

Andreína Lovatón encabeza el elenco, que completan Nerea Fernández, Elvis Chaveinte, Rossana Hernández, Ignacio Marchena e Ingrid Serrano. Funciones: viernes a las 7:30 p. m. y sábados y domingos a las 7:00 p. m. Entradas: $10.

El rockero caraqueño Wincho Schäfer, exbajista de la emblemática banda Sentimiento Muerto, presentará las canciones de su más reciente disco como solista titulado We are what we are, en el Centro Cultural de Arte Moderno a las 7:00 p. m. Este concierto, que comparte nombre con su álbum, contará con los coros de Mariana Serrano y la guitarra de Juan Ángel Esquivel. Entradas: $13,64.

El Teatro de la Penumbra llegará al Espacio Plural del Trasnocho Cultural este viernes 3 de noviembre con el montaje Coriolano, en versión libre de Andreína Polidor de la pieza del legendario dramaturgo británico William Shakespeare.

Esta tragedia, en la que “el público se encontrará con un pueblo lleno de hambre, que piensa con el estómago”, está narrada a través de un juego de llamadas telefónicas.

Actúan: José Alberto Briceño, Bethania Yánez, Douglas Suniaga, Rossybel González y María Laura Sánchez. Funciones: viernes a las 5:00 p. m., y sábados y domingos a las 4:30 p. m. Entradas: $10.

Renny Presente, una obra tributo al legendario animador venezolano Renny Ottolina, se repondrá en el Trasnocho Cultural con tres nuevas funciones los días 3, 4 y 5 de noviembre. Daniel Jiménez interpretará una vez más al mítico hombre de la televisión venezolana, bajo la producción de Jorgita Rodríguez.

Las cantantes Estelita del Llano y Mirtha Pérez serán las invitadas especiales y también estarán las chicas de Renny Jesusmar Álvarez, Ariadna Istúriz, Johanna Centeno, Keyla Amparan, Lis Bravo. Funciones: viernes a las 6:00 p. m. y sábado y domingo a las 5:00 p. m. Entradas: los viernes a las $12 y el resto de días $15.

El maestro Rodolfo Saglimbeni dirigirá Orquesta de Cámara Simón Bolívar este viernes 3 de noviembre a las 5:00 p. m. El concierto será en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música, en Quebrada Honda, e incluirá un repertorio de piezas de los compositores Wolfgang Amadeus Mozart y Maurice Ravel. Entradas: $5 y $10.

El monólogo Clarissa, escrito por el español Carlos Be y bajo la dirección de Rafael Barazarte, se podrá ver en el Centro Cultural de Arte Moderno a partir del 4 de noviembre a las 4:00 p. m.

María Alejandra Tellis se meterá en las carnes de una mujer que revive todos sus traumas, mientras debe afrontar una noticia que cambiará para siempre su vida. Funciones: sábados y domingos a las 5:30 p. m. Entradas: 319,51 bolívares.

Este 4 de noviembre, a las 5:00 p. m., el Grupo Actoral 80 se presentará una vez más en el Centro Cultural de Arte Moderno para ofrecer una única función de la pieza Monólogos de la Vagina, de Eve Ensler. En esta ocasión, estos nueve monólogos serán interpretados por Tania Sarabia, Nohely Arteaga, Marianella Salazar y Dora Mazzone.

Esta producción de Carolina Rincón cuenta con la dirección de Héctor Manrique y “aborda experiencias sexuales femeninas, tanto placenteras como traumáticas” y busca abrir los ojos a la audiencia respecto de la mujer. Entradas: desde $22,73.

Sigue en cartelera

Hasta el 5 de noviembre se puede asistir a la sala Rajatabla, en el circuito Bella Artes, para disfrutar de la obra Llueven Vacas, del dramaturgo español Carlos Be.

Este montaje es dirigido por Omar Churión, octavo ganador del Festival Jóvenes Directores del Trasnocho, y cuenta con un elenco de lujo: Antonio Delli, Grecia Augusta Rodríguez y Nathaly Ordaz.

Llueven vacas cuenta la historia de una pareja, en la que el esposo manda y ejerce violencia psicológica sobre la esposa; una dinámica que al final traerá consecuencias irreversibles. Funciones: viernes a las 6:00 p. m. y sábado y domingo a las 5:00 p. m. Entradas: $5.

Los bailaores Luisana Ocque, “La Polaca”, y Carlos Mezza, “El Torbellino”, siguen en el Trasnocho Cultural para ofrecer el espectáculo Flamenkerías, junto al maestro del violín David Moreira.

El madrileño Miguel Hernández, “El Gitano”; con el cante jondo Leonte Ortega en la guitarra, Juan Carlos Hernández en la percusión y Minu Fayad con sus coplas, también serán parte de este show. Última función el 2 de noviembre a las 7:00 p. m. Entradas: desde 700,60 bolívares.

Vidas privadas, original del dramaturgo británico Noël Coward, aún puede verse en el Hotel Eurobuilding de Caracas. Carlota Vivas dirige esta pieza, que se ambienta en la década de 1930 y trata sobre una pareja de divorciados que se reencuentra años después. Esta comedia satírica cuenta con las actuaciones de Adrián Delgado, Alexandra Braun, Germán Anzola y Silvana Continanza. Entradas: $20.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...