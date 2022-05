La primera imagen de Sagitario A*, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea

Mayo marca otra fecha histórica en 2022. La colaboración internacional del Event Horizon Telescope (EHT) logró la primera fotografía de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de nuestra galaxia.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

