La llegada de Disney+ a Latinoamérica desata la creatividad de Netflix y de los memes - Efecto Cocuyo

Disney+ llegó a América Latina y Netflix le dio la bienvenida en Twitter. Una reacción que llamó la atención de millones de usuarios de las redes sociales, que no dudaron en crear y compartir los memes sobre el recibimiento de una de las plataformas de streaming más importantes del mundo.

Pero ¿cómo se convirtieron en meme? En su cuenta social de Twitter, Netflix Latinoamérica escribió un trino en el que le daba una singular bienvenida al gigante del entretenimiento mundial. “Hola, @disneyplusla ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata”.

Este mensaje, que ahora cuenta con más de 240.000 me gustas, se hizo viral y el community manager de la compañía de Mickey Mouse, no dudo en responderlo. “Responder confirmando que los fans de Latinoamérica son lo mejor y de paso confesar todo nuestro amor por las historias de @netflixlat”.

La conversación continuó en un hilo de tuits que rápidamente se compartió en otras redes sociales. Pero muchos usuarios dudaron de tan cercano recibimiento ya que las compañías compiten por llegar a más usuarios, es por eso que los memes no perdonaron la tan interesante conversación.

Hola, @disneyplusla. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 17, 2020

Dos personajes de la película “Charlie y la fábrica de chocolate” tomaron el protagonismo de los memes. Una escena irónica donde Veruca Salt y Violet Beauregarde, se conocen pero saben que son competencia fue una de las más compartidas en las redes.

“Seamos amigas”, dice una Veruca sonriente, quien en el meme representa a Netflix, mientras que Violet con la misma sonrisa forzada y que simula a Disney+, le dice “mejores amigas”.

Luego las dos niñas se notan con caras serias y sin mirarse una a la otra.

Otros memes

Quienes no tienen para contratar el servicio se hicieron notar. Con el auge de otras compañías de streaming hay quienes no pueden comprar los servicios de empresas como Apple TV, HBO Go, Amazon Prime, entre otros.

Es por eso que con el icónico meme de He-Man acostado sobre una cama escribieron “¿Y si contrato Netflix, HBO y Amazon Prime?”.

Adiós Netflix también se hizo viral. Una imagen de la escena donde Woody, de Toy Story, es arrojado al piso fue compartida por los usuarios a través de las redes sociales con frases como “yo a partir de mañana”.

Yo a partir de mañana con Disney Plus 🤪🤣 #DisneyPlus pic.twitter.com/LeK8YDsRVZ — Juan D' (@judediso) November 16, 2020

Otro de los memes más compartidos fue el de un Homero Simpson boquiabierto. El personaje más controversial de la familia amarilla se ve deseoso de poder ver las películas de Marvel ordenadas de forma cronológica.

Los fans de Marvel al ver que en Disney Plus están Todas las películas de Marvel para ver por Fases u orden Cronológico. pic.twitter.com/1XsPGd90Cf — Generación Maratonera🎥📺🎬 (@GMaratonera) November 17, 2020

Tío Disney. Dice mi mamá que a qué hora se activa la app. Queremos ver Mulán tan pronto terminemos The Crown. pic.twitter.com/x29Uebs7D6 — Jazid Contreras Vergel (@abacachito) November 17, 2020

El neflis dandole la bienvenida a disney plus a Mexico.

– Todos: Alguien quiere pensar en Amazon Prime video.

– yo: Ok, esto en ello (un meme) 😀@PrimeVideoMX @NetflixLAT @disneyplusla pic.twitter.com/dO9HggeHdr — ODMowen (@odmwho) November 17, 2020