Historias de agradecimiento de venezolanos en EE.UU. - Efecto Cocuyo

Este jueves se celebró en Estados Unidos la fiesta de Acción de Gracias, por lo que algunos venezolanos, desde distintas partes del país norteamericano, decidieron contar qué significa esta fecha para ellos y qué agradecen este año.

Desde Charleston, Carolina del Sur, Renata Aristimuño, que se graduó este año de High School, comenta que celebra la fecha, pero con distancia, no porque le nazca, sino porque tiene “familiares casados con norteamericanos que sí lo celebran, y nos unimos a ellos por tercera vez este año” desde que se fue de Venezuela hace dos años y ocho meses.

Gracias a que su tía, también venezolana, cocina el pavo y a que el resto de la familia compra postres, Renata va a poder celebrar este año, lo que para ella es “un lindo recordatorio de lo agradecido que uno tiene que ser por todo lo que tiene en la vida”, particularmente por la “familia, la salud, y las oportunidades de la vida”, que como comentó, siempre son más que las cosas negativas.

La familia Sardi, como la de muchos venezolanos, se ha regado por el mundo. Luis Sardi, desde Mckinney, Texas contó que celebran Acción de Gracias todos los años, “inclusive cuando vivíamos en Venezuela”, porque el papá de la Beba, su esposa era norteamericano. Para ellos esta bonita fecha es una oportunidad para darle “gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y además es el comienzo oficial aquí en los Estados Unidos de la época navideña”. Comentó que este año irá a casa de su hermana, quien está casada con el hermano de su esposa, para agradecer por “la familia tan hermosa que tengo, por mantenerme sano al igual que a toda la familia, por las amistades y por permitirme compartir de cualquier manera con toda la familia y amigos”. También aclaró que agradece “por mantener el trabajo, sobre todo en esta época de pandemia.”

Su sobrino Alfredo Sardi, a quien cariñosamente llaman Kike, vive en Dallas, Texas desde el 2011 y este “como siempre” da gracias “por la familia y amigos, por tener trabajo” aclaró que estar sin trabajo ha sido una situación desesperante para él, “por tener salud, comida y una casa”. Este año, da gracias por el softball ya que es una válvula de escape.

Desde Boulder, Colorado, Gladys Boza comentó que Acción de Gracias, le fascina porque “se trata de dar gracias y de estar juntos en familia y/o con amigos. No hay ningún estrés de regalos, no hay expectativas… Es simplemente reunirse a dar gracias”. Gladys añadió que energéticamente, según Deepak Chopra y otros maestros espirituales, dar gracias es importante, “la gratitud es una vibración bastante alta y no solo relaja al cuerpo sino que también te pone en alineación con cosas positivas”. Guiada por la física cuántica, Gladys aseguró que “si pones tu energía en el dar gracias, el universo te va a regalar más motivos por el cual vas a seguir dando las gracias”.

Para el comentarista en español de ESPN Deportes y de ESPN en América Latina, Luis Alfredo Álvarez, Thanksgiving es una fecha muy importante para él, porque básicamente es “reunirse en la mesa a dar gracias por lo que uno recibe y lo que da”. Desde que llegó a Connecticut en 1995 celebra esta tradición estadounidense “cocinando una cena sabrosa” con su hijo más pequeño y su esposa, quienes actualmente son su núcleo. Si no fuese por la pandemia, lo celebraría como usualmente con el resto de sus hijos y otros familiares

Corina Mendoza tiene 13 años viviendo en Michigan, Indiana y casi 24 años viviendo en Estados Unidos desde que se fue a Illinois a hacer el postgrado. “Mi esposo Matt es americano y aprendí de él y su familia a celebrar esta tradición” comentó, añadiendo que para ella el día de Acción de Gracias “es una celebración muy bonita donde uno se detiene por un día, se reúne y cocina en familia, y damos gracias por nuestros seres queridos y por los logros de este año.”

Este año, la celebración será diferente a lo usual por la pandemia “lo celebraremos aquí en casa con los niños y mis papás que también viven con nosotros”.

Si bien la historia detrás de esta tradición estadounidense tiene su origen en la colonización de Norteamérica por parte de los peregrinos, la tradición para la mayoría de los venezolanos, va más allá de comer, ver fútbol americano y disfrutar con la familia, por lo que muchas familias venezolanas que se han radicado en los Estados Unidos han adoptado la tradición, como un día de agradecimiento.