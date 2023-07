Sindicato de actores se va a huelga y Hollywood está en jaque

Los líderes de un sindicato de actores de Hollywood votaron a favor de unirse a los escritores en el primer paro conjunto en más de 60 años, lo causa una paralización de la producción en toda la industria del entretenimiento después de que las negociaciones para un nuevo contrato con los estudios y servicios de streaming fracasaran.

El director ejecutivo del Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists, Duncan Crabtree-Ireland, anunció en una conferencia de prensa que la dirección del sindicato votó por la interrupción del trabajo pocas horas después del vencimiento del contrato y la ruptura de las negociaciones con la Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa a los empleadores, incluyendo a Disney, Netflix, Amazon y otros.

«El paro es un último recurso», dijo Crabtree-Ireland. Los líderes sindicales declararon en una conferencia de prensa que habían votado unánimemente por el inicio del paro a medianoche. Fuera de las oficinas de Netflix en Hollywood, los escritores en huelga corearon «¡Paguen a los actores!» inmediatamente después del anuncio del paro.

Este es el primer paro de actores en películas y programas de televisión desde 1980. Además, es la primera vez que dos importantes sindicatos de Hollywood hacen huelga al mismo tiempo desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del sindicato de actores.

La negociaciones han sido tensas, y la prórroga de casi dos semanas del contrato y las negociaciones solo han acentuado la hostilidad entre los dos grupos. La postura de los actores es que la inflación y el ecosistema de streaming han reducido sus salarios, y que hay una amenaza de uso no reglamentado de la inteligencia artificial.

La Alliance of Motion Picture and Television Producers expresó su decepción por la ruptura de las negociaciones.

«Esta es la elección del sindicato, no la nuestra. De esta manera, han rechazado nuestra oferta de aumentos históricos en salarios y residuales, techos sustancialmente más altos en contribuciones de pensión y salud, protecciones para las audiciones, protección para los trabajadores…».

La interrupción del trabajo tiene un mpacto inmediato en la producción de películas y programas de televisión, y arroja una sombra sobre la próxima entrega de los premios Emmy. Los líderes de la industria temen que el paro tenga un efecto perjudicial en la industria del entretenimiento en su conjunto.