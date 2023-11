De qué operaron a la presentadora Erika de la Vega

La presentadora venezolana Erika de la Vega reveló este lunes que la operaron de un tumor benigno de la cabeza, intervención de la que se recupera satisfactoriamente.

En su cuenta de la red social Instagram, la creadora y conductora del podcast “En defensa propia” detalló que el tumor se lo detectaron en los últimos meses después de que acudió a un chequeo médico de rutina.

“Hace unos meses haciendo un chequeo anual de mi cuerpo, me consiguieron a través de una resonancia magnética un visitante benigno en mi cabeza, que por su tamaño demostraba que llevaba mínimo una década creciendo cómodamente”, narró de la Vega sobre el tumor.

Compartió imágenes en las que se le ve con una venda en su cabeza y su estadía en el centro asistencial donde le hicieron la intervención quirúrgica.

De la Vega se hizo famosa a finales de la década de los 90 con el programa “Ni tan tarde” que conducía en el canal Televen junto al también presentador Luis Chataing.

Ambos fueron una de las parejas de radio más exitosas en Venezuela con los programas “El monstruo de la mañana”, “Ni lo tuyo ni lo mío” y también con “Si lo pienso no lo digo”.

Siguió con otros espacios radiales hasta que por sus éxitos alcanzó fama internacional y es recordada por animar “Latin American Idol”.

Se recupera y agradece el apoyo

La presentadora explicó que ante el crecimiento del tumor, la única opción era extráerselo porque en el futuro comprometería sus funciones vitales.

“Todo pasó muy rápido. Apenas supe el diagnóstico cuadré la cirugía y ocupé mis días lo que más pude para que la mente no me jugara en contra, para detener las búsquedas en Google y poder controlar mis nervios y los apocalipsis del futuro. Ahora estoy en mi casa recuperándome, suave, reflexionando, aceptando y sobre todo, agradeciendo por este cupón de vida que me regalaron. Recalculando y viendo como se viven las segundas oportunidades”, dijo en el mismo post sobre la operación.

De la Vega también dirigió palabras a quienes pasan por situaciones similares.

“A todos los que reciben diagnósticos inesperados y están lidiando con ellos, los abrazo. Es un estado de conmoción difícil de explicar. A todos los que nos cuidan, los abrazo más fuerte. Estoy bien. Mi recuperación es veloz y el agradecimiento infinito”.

Por su podcast han pasado figuras de la talla de Isabel Allende yMargarita Pasos, así como personajes de la televisión, entre quienes destacan Alicia Machado, Adamari López, Ana María Polo y cantantes como Patricia Manterola.

