La comedia romántica El otro París se convirtió en la película más vista de la semana en Netflix en Venezuela. Le siguen de cerca la popular animación Las guerreras k-pop, que suma ya 13 apariciones consecutivas en el listado, y el drama histórico La mujer rey.

El otro París

En el puesto de honor se encuentra la recientemente estrenada El otro París, producción con Miranda Cosgrove y Pierson Fodé en los roles estelares. La historia se centra en una mujer que decidió viajar a la capital francesa tras una decepción amorosa, pero termina por error en París, Texas.

Las guerreras k-pop

En el segundo puesto se mantiene Las guerreras k-pop, animación que ya es la película animada más exitosa en la historia de la “N Roja”. Inspirada en la industria del K-pop, el filme sigue los pasos a un grupo de superestrellas del género que llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

La mujer rey

Inspirada en hechos reales, La mujer rey es el tercer largometraje más visto de Netflix en nuestra geografía. La ganadora del Óscar Viola Davis protagoniza este filme en el que interpreta a la General Nanisca. La trama narra cómo un grupo de guerreras de élite protege su reino africano de sus enemigos.

Caerás

El thriller psicológico alemán Caerás sigue en el top. La producción cuenta la historia de una joven que, durante unas vacaciones, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y deseos que involucra al prometido de su hermana.

Telaraña

Telaraña se ha posicionado en el ranking de esta semana. Dirigida por Jack Clark y Jim Weir, la cinta de suspenso se centra en una futura novia que durante su despedida de soltera descubre que su noche de fiesta se convierte en una pesadilla al salir a la luz secretos de su relación.

El cielo sí existe

Otro estreno en la lista es El cielo sí existe. Este drama religioso cuenta la historia real de un padre que debe encontrar el valor para compartir la experiencia de su hijo, quien dice haber visitado el cielo durante una operación de emergencia.

Los desenredos del amor

El drama juvenil surcoreano Los desenredos del amor también continúa en la lista. La trama la protagoniza un adolescente que, soñando con ser aceptada, se obsesiona con alisar su pelo rizado. La película explora temas de autoaceptación y la búsqueda de la verdadera belleza.

Ocean’s 8: Las estafadoras

Ocean’s 8: Las estafadoras, otro nuevo ingreso al listado, es un spin-off de la famosa saga de robos Ocean’s 8. Con un elenco femenino de estrellas, que incluye a Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway, la película presenta a un grupo de ladronas que planea un robo multimillonario durante la Met Gala de Nueva York.

El club del crimen de los jueves

El noveno lugar es para El club del crimen de los jueves, una comedia de crimen dirigida por el aclamado Chris Columbus. El largometraje se centra en un grupo de detectives aficionados y jubilados interpretados por grandes actrices y actores como Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

El mediador

Para cerrar el top de la semana, se encuentra el thriller de acción El mediador. Liam Neeson interpreta a un agente del gobierno que descubre una peligrosa conspiración dentro de sus propias filas, poniendo su vida en peligro y su moral a prueba.