¿Cuándo es el “Black Friday” en 2023?

El día de promociones comerciales llamado “Black Friday” cae cada año el viernes después del Día de Acción de Gracias, que a su vez se celebra el último jeves de noviembre. Por eso, en 2023 el “Black Friday” será este 24 de noviembre.

¿Cuándos años tiene la tradición? ¿De dónde saca su nombre?

El término “Black Friday”, entre tanto conocido en muchos países del mundo, entre ellos, Alemania, tiene varias generaciones, pero no siempre estuvo asociado con el frenesí minorista navideño que conocemos hoy.

La caída del mercado del oro en septiembre de 1869, por ejemplo, también fue conocida como Black Friday o Viernes Negro. Sin embargo, el uso de la frase en relación con las compras el día después del Día de Acción de Gracias tuvo su origen en Filadelfia a mediados del siglo XX, cuando la policía y otros trabajadores de la ciudad tuvieron que hacer frente a las grandes multitudes que se reunían antes del juego anual entre el Ejército y la Marina para aprovecha rebajas de temporada.

Las referencias anteriores se remontan a los años 50 y 60 del siglo pasado. Jie Zhang, profesor de marketing y miembro Harvey Sanders de gestión minorista en la Escuela de Negocios Robert H. Smith de la Universidad de Maryland, señala una mención del “viernes negro” en 1951 en una publicación comercial con sede en Nueva York. Esta señalaba que muchos trabajadores se declararon enfermos el día después del Día de Acción de Gracias con la esperanza de tener un fin de semana largo.

A partir de la década de 1980, los minoristas de todo el país también comenzaron a afirmar que el Viernes Negro representaba el momento en el que pasaban de operar en números rojos a números negros a medida que las ventas aumentaban las ganancias. Pero como muchos operan en números negros en distintas épocas del año, esta interpretación debe tomarse con cautela, dicen los expertos.

¿Cómo ha evolucionado el “Black Friday”?

En las últimas décadas, el “Black Friday” se hizo famoso por las avalanchas de personas en tiendas abarrotadas y las interminables filas de compradores acampados a medianoche con la esperanza de obtener grandes descuentos.

Pero el auge de las compras en línea ha hecho que sea más fácil realizar la mayoría, si no todas, las compras navideñas desde el sofá, algo que se aceleró con la COVID-19.

Y si bien los centros comerciales y las tiendas presenciales se han recuperado con multitudes decentes en comparación con el comienzo de la pandemia, la creciente fuerza del comercio electrónico no va a desaparecer.

¿Qué relación hay entre el “Black Friday” y el “Cyber Monday”?

No es ningún secreto que las rebajas del Black Friday ya no duran solo 24 horas. Hoy en día, es posible que recibas correos electrónicos con ofertas similares al “Black Friday” incluso antes de Halloween. Esta “ampliación” proviene tanto de la creciente competencia entre los minoristas como de la necesidad de aliviar la presión sobre la logística de envío.

Usar el término “Black Friday” en estas ventas previas al Día de Acción de Gracias también es una técnica de marketing. Más allá de las ofertas que llevan el nombre del Viernes Negro, las compras navideñas posteriores al Día de Acción de Gracias ahora comienzan con múltiples eventos de compras, incluidos Small Business Saturday y Cyber Monday.

El Cyber Monday (y, en este momento, la Cyber Week) en particular se ha disparado en la era del comercio electrónico. Según Adobe Analytics, los consumidores gastaron un total récord de 11.300 millones de dólares en el Cyber Monday de 2022, el mayor evento de compras online del año. Durante la hora pico, los compradores gastaron 12,8 millones de dólares por minuto.

El “Black Friday”, como otros eventos de ventas, también continúa en línea, pero no con ese nivel de comercio electrónico. Y aunque puede que no parezca lo mismo que hace décadas, las compras en persona, incluso en el “Black Friday”, no desaparecerán por completo.

