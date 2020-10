Among Us, guía práctica para ser el mejor tripulante o impostor - Efecto Cocuyo

Among Us es un videojuego multijugador que juegan millones de personas. Es sencillo, de gráficos simples, se juega en línea y es entretenido. Toda una lucha de los tripulantes de una nave espacial contra los impostores, que harán todo lo posible por sabotear las tareas de la tripulación.

Aunque el juego de deducción social fue lanzado en junio de 2018, fue hasta este 2020 pandémico que se hizo popular a nivel mundial; se puede descargar en plataformas como IOS (Apple), Android y Microsoft Windows.

El juego de moda ya ha alcanzado más de 85 millones de descargas en dispositivos móviles, según un estudio revelado el pasado mes de septiembre por Sensor Tower, una firma que se especializa en las analíticas de aplicaciones.

Estas estimaciones hechas por Senor Tower no incluyen las descargas hechas desde las computadoras, pero al menos 60, 4 millones de descargas se les atribuyen a usuarios de Android, mientras que 26 millones son adjudicados a los jugadores de la App Store de Apple.

El videojuego está inspirado en el juego de fiestas Mafia, que básicamente trata de encontrar al asesino de un grupo de jugadores y en el trayecto los miembros debe debatir e investigar quién es el principal sospechoso de los asesinatos.

Among Us admite un mínimo de cuatro a un máximo 10 jugadores que se dividen entre tripulantes y un tope de tres impostores. Los tripulantes deben completar las tareas de mantenimiento de la nave espacial mientras que los impostores deberán asesinar a cada miembro de la tripulación para hacerse con la victoria.

Cómo jugar

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación a través de las tiendas móviles Play Store o App Store; si no tienes dispositivos móviles, lo podrás descargar gratuitamente en tu computadora a través de la tienda de Microsoft.

Una vez descargado Among Us tendrás la opción de jugarlo local o en línea. El modo local no necesita conexión a internet, solo necesitas tener una red donde los dispositivos puedan conectarse y empezar a jugar, mientras que en el línea podrás jugarlo obligatoriamente con conexión de datos móviles o de una red Wifi.

Después de decidir el modo de juego podrás comenzar a aventurarte en la nave espacial.

Hay dos formas de jugar Among Us en línea; la primera es encontrar una partida pública, donde podrás jugar con personas de distintos países del mundo. Lo primero que debes hacer es colocar tu nombre o apodo, luego seleccionas la opción “encontrar partida”, eliges uno de los tres mapas que te ofrece el juego y seleccionas el número de impostores con el que se desarrollará la partida en la que quieras jugar.

Luego puedes elegir el idioma en el que quieres que sea el chat, las opciones van desde el inglés, español, árabe y otros. Tras elegir el lenguaje, tendrás la opción de escoger una de las salas creadas y empezar a jugar.

Los tripulantes deberán completar todas las tareas de reparación y mantenimiento de la nave espacial, también deberán estar atentos a los sabotajes que implementan los impostores para confundir a los coloridos astronautas. Los tripulantes pierden si el impostor mata a gran parte del equipo, y gana si logran descubrir al impostor o completar las tareas.

Los impostores deberán fingir que son parte de la tripulación y hacerles creer al equipo que realizan las tareas, pero su verdadera misión es acabar con los astronautas para poder alcanzar la victoria. Los impostores pierden si son descubiertos por los tripulantes.

Otra manera de jugar en línea es con tu grupo de amigos. Puedes ser el anfitrión y crear una sala o unirte a través de un código que te facilitará el creador de la sala. Podrás modificar desde la cantidad de impostores que pueden jugar hasta el máximo de tripulantes que participaran en la partida.

Para entrar a una de las salas y jugar con tus amigos debes ingresar un código en la opción “privada” y en la parte inferior derecha debes elegir la región donde fue creada la sala: Norte América, Europa o Asia.

Al entrar a la nave puedes personalizar a tu astronauta con los accesorios que hay en la computadora, gorras, máscaras y utensilios con motivos de la celebración de Halloween, estos harán que tu jugador tenga estilo.

Una vez seguidas las instrucciones iniciará la partida de Among Us. Tendrás que esperar a que el juego te asigne tu rol: tripulante o impostor, luego de saber debes hacer silencio y empezar a realizar las tareas asignadas o a eliminar a cada miembro del equipo hasta ganar.

Todos los jugadores de Among Us deberán reportar los cadáveres que encuentren en la nave, este reporte los hará reunirse y empezar una discusión para determinar quiénes son los principales sospechosos del crimen.

Trucos para ser la o el mejor

Para tripulantes: Aunque es un juego bastante sencillo, hay trucos que te pueden hacer la o el mejor miembro de la tripulación. Recuerda que tu misión es terminar las tareas asignadas pero también deberás estar atento a los movimientos que hagan los demás integrantes.

Una de las recomendaciones es chequear la barra de tareas, cuando un tripulante realiza las tareas y las completa, la barra verde sube, pero si alguien finge hacerla no subirá y ese pequeño detalle te puede dar la pista de que pudiera ser el impostor.

Solo los impostores pueden utilizar los ductos de ventilación para escapar de la escena del crimen. Si ves a alguno salir o entrar, deberás correr a la cafetería y tocar el botón de emergencia ya que has dado con el asesino.

Para impostores: cuando vas a eliminar a algún tripulante deberás hacerlo con cautela, si alguien te ve y reporta el asesinato te echarán de la partida y habrás perdido.

Al terminar sus tareas mucho de los tripulantes van al cuarto de seguridad de la nave y observan a través de las cámaras el desarrollo de algunos jugadores en al menos tres sitios específicos. Evita asesinar a algún miembro de la nave cerca de las cámaras porque algún tripulante puede que te esté observando.

Si usarás los ductos de ventilación asegúrate que nadie lo vea, si lo hacen te echaran rápidamente de la nave, hay ductos que se ven desde las cámaras.

Sabotea el reactor, el oxígeno y la iluminación para confundir a los jugadores. Si tienes la luz apagada es difícil que algún miembro se dé cuenta de si eliminaste a algún jugador.