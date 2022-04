Alyssa Nakken, la primera mujer que entra a un campo de béisbol como coach

La historia del béisbol comenzó un nuevo capítulo, cuando en el tercer inning del juego entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego, , Alyssa Nakken, entrenadora de primera base, entró al campo de juego. En ese momento, el público del estadio de Oracle Park le ofreció una ovación de pie. Y es que, Nakken es la primera mujer en ser entrenadora de campo en la Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

Nakken salió al campo de juegos con el uniforme de los Gigantes de San Francisco, junto a un casco naranja y su cabello rubio amrrado en una cola. Era la primera vez que una mujer está en el campo de juego profesional de la MLB, dirigida principalmente por hombres.

A sus 31 años de edad, Nakken es graduada en psicología de la Universidad Estatal de California. Comenzó a trabajar en los campos de béisbol para los Gigantes de San Francisco en 2014, como pasante.

Para 2015, obtuvo una maestría en gestión deportiva de la Universidad de San Francisco, donde también trabajó como directora de información del equipo de béisbol. En julio de 2020, Nakken se convirtió en la primera mujer en entrenar en el cambio de juego de béisbol de las Grandes Ligas, durante un juego de exhibición.

