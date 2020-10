Venezuela no consultó a la OPS sobre la vacuna rusa contra COVID-19 - Efecto Cocuyo

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) no fue consultada por Venezuela ni estará involucrada en los ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V que se realizarán en el país, indicaron voceros de la OPS este miércoles 7 de octubre.

“La OPS no tenía conocimiento ni se le consultó sobre este ensayo planeado de esta vacuna rusa contra COVID-19, o sea, la OPS no está involucrada en la aplicación de este ensayo. En este momento nosotros hemos recibido información sobre esta ensayo, pero solo a través de las noticias“, dijo Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud, durante la sesión informativa semanal de la organización.

Ugarte destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está recolectando la información científica y la información de todas las autoridades regulatorias de los países donde se están desarrollando los ensayos clínicos de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, según la OPS aún no hay alguna vacuna precalificada a nivel mundial.

“Rusia publicó los datos de la fase I y II. Los países que están en negociación y contacto con la farmacéutica que desarrolla la vacuna hacen acuerdos bilaterales, en algunos casos con la participación de otros actores, para hacer las pruebas y varios países están haciendo pruebas de varias vacunas al mismo tiempo”, añadió Ugarte.

COVID-19 en la región

La directora de la OPS, Carissa Etienne, informó que hasta el 6 de octubre se habían registrado más de 17 millones de casos y más de 574 mil muertes como consecuencia del COVID-19 en la región de las Américas. Además, más de medio millón de niños y adolescentes de la región ya se contagiaron.

“Seguimos concentrando más de la mitad de todos los casos de COVID-19 y más de la mitad de todas las muertes a nivel mundial”, indicó.

Etienne mostró preocupación por los nuevos picos de la curva de contagios en lugares que habían controlado sus brotes, como Cuba y Jamaica. Agregó que 11 territorios del Caribe pasaron de tener contagios moderados a tener una transmisión intensa.

La directora de la OPS resaltó que las tasas de casos graves están bajando en toda la región, pues hay menos personas que tiene que ir al hospital e ingresar a terapia intensiva, pero destacó que aún hay muchos en riesgo, como los migrantes y refugiados.

“Muchas personas todavía están en riesgo, sobre todo los que tienen acceso limitado a la prevención y la atención. Vemos cómo las emergencias de salud exacerban las desigualdades de genero, niveles de ingreso y raza”, dijo.

Etienne anunció que el 9 de octubre la OPS firmará un acuerdo con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino, para comprometerse a trabajar juntos por la salud y el bienestar de los migrantes en las Américas.

Todavía queda pandemia

Los voceros de la Organización Panamericana de la Salud aseguraron que las personas seguirán vulnerables al COVID-19 mientras no exista un tratamiento eficaz ni una vacuna, por lo cual las reducciones de los picos de las curvas epidémicas no representan que no haya peligro.

Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, añadió que para evitar segundas olas se necesita un sistema fuerte de detección, aislamiento e identificación de contactos para asegurar el control de los casos.

“Estamos en un período de transmisión de COVID-19 que va a estar con nosotros muchos meses más. Las precauciones tienen que ser tomadas con mayor precisión en los momentos en los que aparentemente no hay mayor transmisión”, expresó por su parte el doctor Ciro Ugarte. “Cuando nos confiamos más, la trasmisión se expande a mayor velocidad”.