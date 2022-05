Al cumplirse cinco años de la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela dijo que está abierta para asesorar en esta materia, ya que hasta 2014 coordinó ese sistema, programa, que creó y gestionó, por encomienda del Ministerio para la Salud (MPPS).

La Ontv «aplaude los esfuerzos que comienzan a hacerse desde el sector oficial para reactivar los trasplantes de órganos y tejidos. Sin embargo, considera que aún estas acciones resultan insuficientes tomando en cuenta la gran cantidad de personas, principalmente niños, que requieren de un trasplante», dijeron en una nota de prensa.

Atender a niños

Ante esto propusieron habilitar al menos un hospital como centro piloto que incluya pacientes pediátricos y que cuente con todo el personal, servicios e insumos necesarios para reactivar efectivamente los trasplantes, ha sido planteada por la ONTV desde el inicio de esta crisis.

También piden establecer una hoja de ruta clara específica y ampliamente difundida sobre los pasos a seguir, dónde y cómo hacerlo. Así como, garantizar el reentrenamiento y capacitación de los equipos médico-quirúrgicos en centros reconocidos y de alta tasa de procedimientos de este tipo.

«El programa de trasplantes debe reactivarse, contando con tratamientos médicos e inmunosupresores de inducción y de mantenimiento en las cantidades necesarias. Además debe garantizarse una adecuada diálisis a quienes reciben este tratamiento para que gocen de una buena calidad de vida», sugiere la nefróloga Anabela Arminio, asesora médica de la Ontv.

Aquel 1 de junio de 2017 el Estado suspendió temporalmente el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos por no existir las condiciones adecuadas para realizar los trasplantes. Sin embargo, los correctivos que debieron aplicarse en tres meses siguen siendo tarea pendiente. Desde entonces, la tragedia de los enfermos que requieren un trasplante, se ha agravado.

Los más afectados

En cinco años de suspensión del Sistema, son unas 1200 personas –10 % menores de edad– que se quedaron sin la posibilidad de un trasplante. Esto de acuerdo a proyecciones estadísticas basadas en la actividad real, registrada por la Ontv hasta 2014.

Lucila Velutini, encargada de Relaciones Institucionales de la Ontv, insiste en que este no es un problema únicamente de los enfermos que esperan por un trasplante o exclusivamente del Estado. «Es entre todos que tenemos que ponernos a trabajar. Si no ponemos nuestro granito de arena, esto no va a funcionar. El sistema público nacional necesita que todos nos aboquemos a que esto funcione para todos, sin exclusión», expresa.

La solución no puede ser puntual sino que debe ser estructurada a corto, mediano y largo plazo, para dar respuesta a todos los casos que lo necesiten, concluye la organización.