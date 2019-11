Personas con lesiones medulares sin tratamiento para escaras

Desde hace un año y seis meses Maikol Mariño, de 20 años de edad, sufre de escaras en la pierna. Cuenta que casi muere porque una de las úlceras se infectó y le produjo una sepsis. Sobrevivió gracias a que una vecina, que vive en el extranjero, le mandó a tiempo los antibióticos que necesitaba.

Sin embargo, el joven deportista no ha podido curarse porque no consigue los parches y otros insumos para tratar ese tipo de lesión que se produce como resultado de una presión prolongada en la piel y a la que son altamente propensas las personas con movilidad reducida.

“He pedido ayuda en el Hospital Militar, en el Pérez Carreño, en el Ministerio de Salud. No dan respuesta, te dicen que vayas otro día. Yo no tengo recursos”, relató Mariño la mañana de este jueves, 31 de octubre, desde la avenida Lecuna en Caracas, donde miembros de la asociación Lesionados Medulares de Venezuela reclamaron que no cuentan con asistencia médica para estas heridas, lo cuál pone en riesgo sus vidas.

“Se nos está muriendo la gente”, resumió Manuel Mendoza, vocero de la organización. Expuso cómo quienes están en silla de ruedas son particularmente afectados por la crisis, ya que si no se alimentan adecuadamente van perdiendo masa muscular y sus extremidades son más vulnerables a sufrir lesiones. Agregó que, además, no se consiguen los ungüentos y cremas para tratar las escaras.

Agregó que las fallas del servicio de agua, que se traducen en falta de una higiene óptima, también contribuye a la aparición de las úlceras y otras enfermedades.

Promesas incumplidas

Mendoza contó que representantes de Lesionados Medulares se reunieron el 26 de junio de 2019 con el Ministro de Salud y una representante de la Constituyente, Maria Gabriela Vega. Las autoridades prometieron en ese entonces que iban a crear unidades de atención especial para pacientes con escaras en distintos hospitales públicos del país, pero a la fecha no han visto resultados.

Agregó que el próximo 15 de noviembre tienen en agenda reunirse con la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN) para exponer sus exigencias.

Más derechos vulnerados

El derecho a la salud no es el único que reclamaban en la manifestación. También advierten que le son vulneradas sus garantías en materia de alimentación, educación y transporte.

En la protesta también estuvo presente Betzabé Ruiz, madre de Danielbert de 13 años de edad, quien quedó en silla de ruedas luego de recibir una bala perdida mientras dormía. Contó cómo cada vez más ha dejado de salir con su hijo por las dificultades para movilizarse. Por esta razón el adolescente ha dejado de asistir a sus actividades deportivas, terapias e incluso a los viajes que hacían como familia a la playa.

Lamentó que cada vez es más común que las personas no le presten ayuda a quienes tienen movilidad reducida: “Parece que no tienen consciencia de que esto les podría pasar en cualquier momento”.

Ruiz también denunció que recientemente acudió a Fundafarmacia de La Silsa a las 5:00 de la mañana, y cuando llegó su turno a las 11 le negaron la atención y le pidieron ir con su hijo “para ver si era verdad que tenía esa condición”.

Agregó que además está preocupada por la falta de profesores en la escuela de su hijo, ubicada en el 23 de Enero, ya que de cinco bloques de clases que debería tener solo está recibiendo uno o dos.