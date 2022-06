La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este domingo que de momento el brote de viruela del mono en Europa y países de otras regiones no debe considerarse como una emergencia sanitaria internacional, como ocurre con la covid-19.

Esta decisión ha sido tomada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguiendo la recomendación de un grupo de expertos convocados para deliberar sobre la gravedad de este brote, una señal de la preocupación que está causando el aumento de personas infectadas.



«Lo que hace especialmente preocupante este brote es su propagación rápida y continua a nuevos países y regiones y el riesgo de una mayor transmisión a grupos vulnerables, como personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas y niños», explicó Tedros, al comentar las conclusiones de los expertos.



Desde inicios de mayo se han notificado 3.040 casos confirmados de viruela del mono en medio centenar de países, muchos de los cuales nunca habían registrado casos de esta enfermedad que se ha observado en particular entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

The IHR Emergency Committee for multi-country #monkeypox outbreak advised the WHO DG that the event, currently, does not constitute a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). @DrTedros accepted the Committee’s advice.



