Qué pasa en el Hospital Universitario de Caracas

«Comida pa’ los pacientes, comida pa’ los pacientes», coreaban trabajadoras del servicio de Nutrición del Hospital Universitario de Caracas (HUC, Clínico) frente a la dirección del centro de salud el pasado 25 de octubre. Cuatro días antes, ya habían advertido que en la cocina general no había alimentos para preparar las comidas para 250 pacientes.

Los pacientes que no tenían familiares deambulaban por los cafetines del centro pidiendo comida porque nadie les llevaba alimentos, cuenta Denis Guédez, delegado del Sindicato de Hospitales y Clínicas del HUC.

Tras las denuncias del personal, el 27 de octubre les enviaron un camión con 500 kilos de pollo, 150 mortadelas y 60 bolsas con otros alimentos para los enfermos. Sin embargo, temen que se acabe pronto y no lleguen más alimentos.

«Vemos con preocupación que estos pollos no van a durar mucho, ni las mortadelas ni las bolsas porque en el hospital hay 250 pacientes de los cuales 40 son niños», añade Guédez.

El vocero destaca que en el hospital actualmente está en curso una intervención de la Vicepresidencia de la República y las autoridades prometieron que seguirían enviando alimentos. Sin embargo, afirma que todavía se necesitan verduras, aliños, sal y cereales para que los pacientes puedan tener una alimentación balanceada.

«Las dietas que deben dar son diferentes entre pacientes, pero eso no se ve. Simplemente si se prepara pollo con arroz, lentejas o granos, todos los pacientes comen pollo con arroz y lentejas. Igual la comida de los niños», dice. «Más nunca se trajo frutas al hospital y no se les pueden dar meriendas a los pacientes».

Además de los alimentos para los pacientes, también entregaron bolsas a los trabajadores activos, pero aún no las han entregado a los jubilados ni saben cuándo lo harán.

En nombre del personal del HUC, Guédez pide al gobierno nacional y a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, que la situación mejore y garanticen alimentación de calidad permanente para que los pacientes puedan recuperarse.

En otros hospitales también sufren

Según pacientes, en el Hospital Vargas de Caracas, la alimentación tampoco es adecuada y no siempre les entregan cenas.

«Hay que bajar y anotarse sin saber qué traen. A veces te traen un bollo o una arepa tiesa. Lo más que traen son frijoles chinos, pero sin sal y sin nada. O traen de desayuno una sopa sin nada», cuenta la familiar de un paciente.

La ausencia de una alimentación adecuada es un problema extendido en la red de salud pública, alertó la organización Médicos por la Salud en su boletín de agosto de la Encuesta Nacional de Hospitales.

De acuerdo con el reporte, solo 19 % de los servicios de Nutrición hospitalarios entregan una dieta apegada a las indicaciones médicas, lo que se traduce en que solo entre el 10 % y el 12 % de los pacientes reciben una alimentación que se ajusta a lo ordenado por los médicos tratantes.

Aunque los servicios han permanecido abiertos y operativos en la mayoría de los hospitales, 35 % entrega la dieta de forma intermitente.

Sin equipos para radiografías

Otro de los problemas urgentes en el Hospital Universitario de Caracas es la inoperatividad de los equipos de imagenología y rayos X.

«Tenemos 25 equipos entre el hospital y el ambulatorio del hospital y ninguno funciona. No hay para hacer rayos X básicos porque todos los equipos están dañados. No sabemos por qué no vinieron más los técnicos a arreglarlos. Los pacientes que vinieron aquí son referidos a otro hospital o en este caso si tienen cómo pagar, van a clínicas. Es un problema grave que estamos denunciando. No es posible que en un hospital tan grande y emblemático como el HUC no tengamos rayos X», resalta Guédez.