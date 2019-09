Zapatero respalda la mesa diálogo y arremete contra sanciones a Maduro

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, respalda la mesa de diálogo puesta en marcha en Venezuela por el chavismo gobernante y un sector minoritario de la oposición y considera que las sanciones al país no han hecho más que empeorar las cosas, explicó en una entrevista con Efe.



«Ahora tenemos una esperanza y es esa mesa de diálogo nacional«, dijo Rodríguez Zapatero, que durante los últimos años ha mediado en la crisis en el país latinoamericano.



A su juicio, la iniciativa en la que participan el gobierno de Nicolás Maduro y varias fuerzas de la oposición, que son minoritarias, es algo «muy positivo«, a pesar de la ausencia de los grupos mayoritarios opuestos al chavismo, como el que lidera el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.



El exjefe del Gobierno español destacó que esa mesa «tiene un calendario» y «unos compromisos», y confió en que «pueda ser al menos escuchada y, por supuesto, respetada por todo el mundo», ya que «puede dar resultados positivos«.



Hasta ahora, la iniciativa no ha despertado un gran interés en la comunidad internacional, pues por ejemplo la Unión Europea subrayó esta semana que cualquier proceso de diálogo debe contar con la Asamblea Nacional (AN) que encabeza Guaidó.



Mientras, Estados Unidos ha seguido endureciendo las sanciones contra el Gobierno venezolano, un castigo que para Rodríguez Zapatero ya se ha demostrado que no dan «resultados».



En ese sentido, señaló que desearía que Washington y el presidente estadounidense, Donald Trump, «fueran conscientes de que la vía de hecho, de que la vía de sancionar lo único que ha producido es que las cosas estén peor económicamente».



«El único camino para el futuro de Venezuela es el diálogo, el entendimiento, el acuerdo y las salidas democráticas», insistió.



Rodríguez Zapatero, de visita en Nueva York para participar en actos de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, aseguró que tras tres años de trabajo en Venezuela ve «con simpatía» a los líderes políticos «que se hacen cargo de la situación del país» y «que proponen soluciones más allá del conflicto político general, que tiene muchos años de historia y que seguramente costará mucho resolver».

Con información de Efe/ Foto: El País