Trump liderará un encuentro sobre Venezuela durante Asamblea ONU

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirá el próximo miércoles, 25 de septiembre, con varios líderes latinoamericanos para abordar la crisis en Venezuela, y se entrevistará a solas el mismo día con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, durante su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.



«El presidente tendrá la oportunidad de hablar con destacados líderes hemisféricos» sobre la campaña de presión al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo una alta funcionaria estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica.



La Casa Blanca no quiso precisar qué líderes participarán en la cita, que tendrá lugar dos días después de otra en Nueva York entre una veintena de países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), una especie de Otan americana que podría abrir la puerta a una intervención militar en Venezuela.



Esos países, entre los que está EEUU, tendrán que decidir cómo presionar a Maduro -si rompen las relaciones diplomáticas y económicas, o si van más lejos y decretan un bloqueo al transporte naval y aéreo-, aunque fuentes diplomáticas consultadas por Efe creen que no hay votos suficientes para aplicar el Tiar.



En cuanto a la reunión de Trump con Bukele, esa cita se anunció poco después de que El Salvador informara de un acuerdo migratorio que podría permitir a EEUU enviar al país centroamericano a los demandantes de asilo que lleguen a la frontera estadounidense, para que pidan ese amparo desde allí.



La agenda de Trump en la ONU comenzará el lunes con su intervención en un acto sobre libertad religiosa y continuará con cuatro reuniones bilaterales: con el presidente de Polonia, Andrezj Duda; y con los primeros ministros de Pakistán, Imran Khan; Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; y Singapur, Lee Hsien Loong.



A continuación se entrevistará con los mandatarios de Egipto, Abdelfatah al Sisi; y de Corea del Sur, Moon Jae-in, según la Casa Blanca.



El martes, Trump dará su discurso anual ante la Asamblea General de la ONU, sobre el que la Casa Blanca no ha querido dar detalles más allá de apuntar que volverá a defender la «soberanía» de cada país.



Después se reunirá con el primer ministro británico, Boris Johnson; el indio, Narendra Modi; y el presidente de Irak, Barham Saleh.



El miércoles, después de la reunión sobre Venezuela, Trump se entrevistará con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y existe la posibilidad de que ambos firmen el recién alcanzado acuerdo comercial bilateral.



Luego, Trump se reunirá con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, con el que mantuvo en julio una conversación telefónica cuyo contenido -una supuesta promesa del estadounidense al ucraniano- motivó una queja interna en la comunidad de inteligencia de EEUU que ha generado polémica en ese país.



Trump, que ha negado haber prometido nada «inapropiado» a ningún líder extranjero, cerrará su agenda en Nueva York con una conferencia de prensa la tarde del miércoles.

Con información y foto de Efe