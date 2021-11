Tribunal emite orden de detención contra concejal Alejandro Moncada

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Este viernes 26 de noviembre, a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de Control con competencia en delitos contra la mujer emitió una orden de aprehensión em contra del concejal electo Alejandro Moncada, a quien se acusa de violencia, acoso y hostigamiento, luego de publicar él mismo un video en redes sociales en el que emite palabras altisonantes en contra de mujeres.

Tarek William Saab, fiscal general constituyente, indicó en su Twitter que Moncada ofendió a las mujeres venezolanas, «tildándolas por sus nombres propios de ‘zorras’, ‘prostitutas’, ‘perras’… desafiando a las autoridades de ‘no tener miedo’ por su mal proceder».

El juzgado ordenó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas practicar la detención, para que en un plazo de 48 horas a partir de este viernes Moncada sea puesto a la orden del tribunal, luego de la solicitud de aprehensión solicitada por el fiscal 64° provisorio del MP, César Oscar Flores.

A Moncada también se le señala por instigación al odio y otros delitos contemplados en las leyes en Contra de la Violencia hacia las Mujeres y la Contra el Odio.

Alejandro Moncada, recién electo concejal de El Hatillo por la Unidad, ha sido tendencia en las redes sociales por unas polémicas declaraciones que hizo mucho antes de lanzarse como candidato opositor.

La noche de este martes, publicaron en Twitter los mensajes que Moncada subió en su cuenta de Instagram en la que invitaba a dos «niñas que quieran venir el martes a Tulum».

«Acabo de publicar en mis historias un poco de zorras, putas, que por Instagram me empiezan a atacar, no tienen las bolas de nombrar. Yo sí puse traerme dos jevas más a Tulum, dejen la envidia, que para eso soy rico», dijo Moncada en el video que se hizo viral.

La polémica se hizo más grande en redes sociales, ya que el concejal Moncada presumió de que por mensaje directo les escribieron “casi 60 mujeres” para que las llevara a pasear a la Reviera Maya, en México.

En su ataque, el político nombró a todas las mujeres que supuestamente lo estaban denunciando en redes sociales y aseguró que había tenido relaciones sexuales con varias de ellas. “Que ustedes no se puedan pagar un viaje, no puedan disfrutar en familia con excentricidades, es su peo. Lo hago público porque yo no le tengo miedo a nadie”, continuó.