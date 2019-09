Tiar es otro apoyo de la OEA para salida en Venezuela, dice González

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, afirmó este miércoles que la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró su apoyo a «la búsqueda de una salida» a la crisis venezolana, tras la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).



En declaraciones a periodistas, González sostuvo que la OEA «sigue fortaleciendo al pueblo venezolano en la búsqueda de una salida», aunque advirtió que el Tiar o cualquier otra opción «no son salidas mágicas«.



El parlamentario, que forma parte de la delegación opositora que participó en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en Barbados, apuntó que si no hay presión interna no se logrará un cambio en Venezuela, y abogó por «una fusión de la presión internacional y la presión interna» para alcanzar «el cambio político» en el país.



A petición de la delegación venezolana designada por el líder del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por casi 60 naciones, este miércoles 11 de septiembre en el seno de la OEA doce países dieron un primer paso en la activación del Tiar, una instancia similar a una OTAN americana y que abre la puerta a la intervención militar.



Los países que votaron a favor fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, esta última representada por los delegados del líder opositor venezolano Juan Guaidó.



La aprobación de la activación del Tiar, según González, demuestra que Venezuela «tiene unos grandes aliados en la OEA» y que la comunidad internacional «sigue pendiente» del país.



«Países que han tenido posiciones distintas en otros puntos, en esta han acompañado y han condenado las acciones del régimen de (Nicolás) Maduro en contra de los diputados, han condenado en el debate toda esta persecución que ha emprendido el régimen de Maduro a los diputados», dijo.



González señaló que los aliados de Maduro «al final se abstuvieron, en el debate condenaron cada una de las acciones que se han hecho y en la votación no votaron».



Asimismo, destacó que en la sesión plenaria de la OEA de este miércoles se le dio un espaldarazo al Parlamento, «la única institución electa por el voto directo y secreto en Venezuela», al votar un rechazo al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición ni parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante resultó reelegido en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.



En respuesta, Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela y consiguió el apoyo de casi 60 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.

Con información de Efe