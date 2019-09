Stalin González sobre el diálogo: El formato de Barbados ya se agotó - Efecto Cocuyo

Agotado. «Hoy ese mecanismo (de diálogo) no está activo, lo que sí es verdad es que el formato que se utilizó con Barbados ya se agotó, volver a ese formato no lo vemos viable», dijo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, la mañana de este viernes, 13 de septiembre.

En el programa de radio de Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, el político aseguró que, a pesar de este agotamiento, seguirán activando mecanismos de presión internacional para lograr el cambio político en el país, ante el estancamiento del proceso de diálogo fomentado por Noruega.

Denunció que el gobierno chavista demuestra que no quiere buscar salidas a la crisis que está afectando a la mayoría de los venezolanos al no retornar la mesa. «No hay forma de resolver el tema económico en este país si no hay un cambio político«.

El dirigente del partido Un Nuevo Tiempo detalló que «todo lo que se tenía que discutir (el la mesa de negociaciones) se discutió», y agregó que «cuando el régimen esté listo para llegar a un acuerdo, vamos a estar listos para llegar a un acuerdo integral para salir de la crisis».

Gozález explicó que en las últimas cinco semanas el chavismo gobernante «ha entrado en contradicciones. Primero dijo que era por las sanciones, luego que estaba en un proceso de reflexión, que querían hacer unos cambios en las pautas, luego inventaron lo del Esequibo, lo que demuestra que no hay una voluntad real de buscar una solución a la crisis», dijo.

Sin embargo, el diputado elogió el esfuerzo realizado por el Reino de Noruega para retomar las conversaciones, pero aclaró que el chavismo de Maduro «está aferrado al poder».

Dijo que la oposición seguirá buscando mecanismos de presión como el que se ha fraguado recientemente en la OEA con el Tiar, y acompañan llamados de la Unión Europea. Además, aseguró que el «aliado más importante» en esta coyuntura para la dirección opositora que «son los Estados Unidos», ha sufrido cambios recientes. «Hay una presión internacional que se está moviendo de cara a semana y media que comienza la Asamblea General de la ONU», sentenció.

«Tenemos que seguir construyendo una alianza internacional mucho más grande que la que tenemos», finalizó.