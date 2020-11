Reclamos sin respuestas: Descarga la edición 92 de Cocuyo #7 - Efecto Cocuyo

Reclamos sin respuestas. Desde las zonas más alejadas del país llegan las exigencias sociales a Miraflores. Esta es la edición 92 de nuestro semanario digital Cocuyo #7, que ya está disponible.

Tras ser ignoradas sus peticiones para atender necesidades urgentes de la comunidad, cerca de 300 yukpas decidieron plantarse ante el gobierno de Nicolás Maduro. Con yuca salada como único alimento y luego de comprar gasoil a precio internacional para el transporte, llegaron a Caracas desde la sierra de Perijá.

Luego de manifestar y ser reprimidos en Puente Llaguno, en la oscuridad de la madrugada del 19 de noviembre aparecieron algunos funcionarios. Pero los indígenas regresaron a sus hogares insatisfechos. No quedaron convencidos con más promesas oficiales.

Las protestas en el país continúan in crescendo. Esta semana nuevamente enfermeros, médicos, docentes y otros trabajadores sanitarios tomaron las calles en distintas ciudades para demandar mejoras salariales. “No me alcanza ni para un bistec“, dijo una enfermera sobre su ingreso mensual actual.

En la capital, otra protesta tuvo lugar frente a la sede del canal del estado, Venezolana de Televisión (VTV). Allí, un grupo de candidatos afines al chavismo manifestó por considerar que en VTV les censuran y evitan entrevistarlos.

En el resumen de noticias de la semana, la politóloga Jennifer McCoy afirmó en el programa #ConLaLuz que por más que denuncie Donald Trump un presunto fraude, no cambiará el resultado de las elecciones del 3N. Y el Senado de EEUU confirmó a James Story como embajador designado para Venezuela.

Consulta y parlamentarias avanzan

A la par del acontencer nacional, prosiguen los preparativos para las parlamentarias y la consulta popular. Sobre el 6D, el segundo simulacro dejó colar más fallas en bioseguridad. Pero aún así, Padrino López afirma que los contagios están controlados y se puede ir a votar con “garantía” de la Fanb.

Pero esta afirmación del Ministro de Defensa de Maduro fue refutada por científicos e investigadores venezolanos. En su cálculo más reciente, estiman entre 4 mil y 14 mil casos diarios para finales de 2020. Para este viernes 20 de noviembre, Venezuela superaba los 99 mil contagios registrados.

En el programa #CocuyoClaroYRaspao, el periodista Francisco Olivares ofreció detalles acerca de la investigación que realizó para su nuevo libro: Los últimos días de Hugo Chávez. Y el obispo Mario Moronta advirtió sobre la “islamización” del país. Le preocupa el interés y la presencia del gobierno iraní en el territorio nacional.

